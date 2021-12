Felmentették a BLM-tüntetőket agyonlövő fiatalt, háborog a baloldal

Tavaly augusztusban egy rendőri intézkedés közben több lövés ért egy Jacob Blake nevű fekete férfit, aki deréktól lefelé lebénult. A 29 éves férfi ellen letartóztatási parancs volt érvényben egyebek mellett szexuális bántalmazás miatt, kés volt nála és ellenállt az intézkedésnek, azonban a színes bőrűek ellen irányuló rendőri brutalitás szimbolikus ügyévé vált George Floyd halálát követő rendkívüli társadalmi feszültségek közepette Blake története újabb demonstrációhullámot robbantott ki, amelyek egyre több amerikai nagyvárosban torkolltak gyújtogatásba. A napokig tartó tombolásban nemcsak kormányzati épületek, hanem boltok, üzletek, autók, sőt templomok is áldozatául estek a tömeg haragjának, anélkül, hogy a rendőrség közbeavatkozott volna.

Ekkor döntött úgy az akkor még csak 17 éves Kyle Rittenhouse, hogy – néhány társával együtt – felfegyverkezve segít megállítani a rombolást a magántulajdon védelmében a Wisconsin állambeli Kenosha városában.

Egy felgyújtott autókereskedés környékén azonban konfliktusba keveredett a Black Lives Matter (BLM) mozgalom tüntetőivel, akikre tüzet nyitott, ezzel két embert megölve, egyet pedig súlyosan megsebesítve.

Az eset hamar szimbolikus üggyé vált a nagypolitikában, különösen azután, hogy Rittenhouse szabadlábon védekezhetett, miután tavaly novemberben –konzervatív csoportok gyűjtési akcióinak köszönhetően – kétmillió dollár (kb. 590 millió forint) óvadék fejében szabadlábra helyezték. A Kenosha városában zajló per végén, három és fél napon át tartó tanácskozás után pénteken az esküdtszék egyhangúlag úgy döntött, hogy

Rittenhouse az ellene felhozott öt vádpont egyikében sem bűnös.

Michael Graveley, Kenosha megye kerületi ügyésze pénteki nyilatkozatában kijelentette, hogy tiszteletben tartják az esküdtszék ítéletét, de az önvédelem kérdését továbbra is vitatottnak tartja.

„Arra kérünk mindenkit, hogy békésen fogadja el az ítéletet, és ne folyamodjék erőszakhoz!” – tette hozzá Graveley, az intő szavak ellenére azonban több nagyvárosban, köztük az Oregon állambeli Portlandben, New Yorkban és Chicagóban is tüntetők ezrei vonultak utcára az ítélethirdetést követően – számolt be róla a Fox News.

A zavargók tárgyakkal dobálták a rendőröket, kirakatokat és ablakokat törtek be és több városi tulajdonú létesítményt is megrongáltak, beleértve az igazságügyi központ bejáratát.

Rittenhouse ügyvédei egyébként a tárgyalás során végig önvédelemre hivatkoztak, és ezt a szemtanúk egyike is megerősítette. Az ügyészek viszont azzal vádolták a fiatal férfit, hogy „bajt keresni” utazott Kenoshába, és a gyilkosságokat jogilag nem lehet önvédelemnek tekinteni. Amennyiben bűnösnek találták volna szándékos emberölés bűntettében, életfogytiglani börtönbüntetést kapott volna.

Joe Biden amerikai elnök pénteken közleményt adott ki, amelyben leszögezte: kiáll az esküdtszék döntése mellett.

Az esküdtszéki rendszer működik, és ezt fent is kell tartanunk

– fogalmazott az amerikai elnök. Biden 2020-ban – még elnökjelöltként – nyilvánosan is a „fehér felsőbbrendűség” hívének bélyegezte Rittenhouse-t

Az egyik áldozat, Anthony Huber szülei közleményben tudatták, hogy nem értenek egyet a felmentő ítélettel. „A mai ítélet azt jelenti, hogy nem kell felelősségre vonni azt, aki meggyilkolta a fiunkat. Azt az elfogadhatatlan üzenetet közvetíti, hogy felfegyverzett civilek bármelyik városban megjelenhetnek, erőszakra buzdíthatnak, majd az általuk teremtett veszélyt arra használhatják fel, hogy igazolják emberek lelövését az utcán” – fogalmaztak.

Borítókép: BLM-tüntetők haladnak át a New York-i Manhattan-hídon Kyle Rittenhouse ítélethirdetését követően (Forrás: Reuters)