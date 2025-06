Ruszin-Szendi Romulusz politikai karrierjét kettétörheti a Kehi jelentése

A közpénzek jogtalan felhasználása és a beavatkozás titkosítása kimerítheti a hűtlen kezelés vagy akár a hivatali visszaélés bűncselekményének törvényi tényállását. A Kehi-jelentése alapján ügyészségi vizsgálat indulhat, amely büntetőeljárást vonhat maga után – magyarázta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzet kérdésére. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatóját lapunk azzal kapcsolatban kérdezte, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentésében megállapította, hogy Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz valóban visszaélt a hatalmával és közpénzen végeztetett zsírleszívást.

Hosszú távon befolyásolhatja Ruszin-Szendi politikai karrierjét az ami a Kehi jelentésben szerepel Fotó: Hatlaczki Balázs

A Kehi jelentése nem hatósági határozat, nem jár közvetlen jogkövetkezménnyel, de alapul szolgálhat további eljárásoknak (pl. fegyelmi, polgári, büntető, vagy vagyon-visszatérítési eljárás). A Kehi javaslatokat tesz, de a végrehajtás a jogszabályban meghatározott illetékes szerv feladata – szögezte le az alkotmányjogász.

– Amellett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tette kimerítheti a hűtlen kezelés vagy akár a hivatali visszaélés bűncselekményét is, amellett etikai és szakmai következményekre is számítani lehet, mert a jelentés szerint a volt vezérkari főnök a beosztottjain keresztül szervezte meg a beavatkozást,

ami súlyos etikai vétség, hiszen a hierarchikus pozícióját kihasználva biztosította a szabálytalan eljárást

– mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: orvosetikai kérdések is felmerülhetnek, hiszen a beavatkozást végző orvos és a kórházi személyzet is etikai vétséget követett el, mivel esztétikai beavatkozást végeztek közpénzből, ráadásul titkosították az adatokat. Ez az orvosok és a kórház szakmai hitelességét is alááshatja, és a Magyar Orvosi Kamara vizsgálatát vonhatja maga után.

Az alkotmányjogász szerint az ügy miatt az egészségügyi és honvédelmi szférában szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat vezethetnek be, például a közpénzek felhasználására vagy a kórházi adatkezelésre vonatkozóan.

– Magyar Péter emberének valószínűleg meg kell térítenie a beavatkozás költségét, amely a jelentés szerint 1 millió 200 ezer forint körül mozoghat

– hangsúlyozta. Majd rámutatott, hogy ez az ügy jelentős reputációs kárt okozhat Ruszin-Szendi Romulusznak, ami hosszú távon befolyásolhatja politikai karrierjét a Tisza Pártban. A közvélemény minden bizonnyal negatívan ítéli meg a volt vezérkari főnököt, ami személyes és szakmai kapcsolataira is hatással lehet – vélekedett az alkotmányjogász.