A belgiumi fertőzöttek 41 százalékánál mutatták ki az omikront

A frissen megfertőzöttek 41 százaléka esetében mutatták ki a koronavírus új, omikron variánsát Belgiumban, miközben továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak a főbb járványügyi mutatók az országban – közölte a helyi média pénteken. A The Brussels Times című, angol nyelvű belga internetes hírportál pénteki jelentése szerint az omikron továbbra is gyorsan terjed, az új variánssal megfertőzöttek száma az elmúlt három napban megkétszereződött, egy hét alatt megnégyszereződött Belgiumban.

A portál Steven Van Gucht virológust idézte, aki szerint ez a dinamika folytatódni fog, napokon belül robbanást okozva a főbb járványügyi mutatók esetében. A frissen megfertőzötteknél jelenleg naponta körülbelül háromezer esetben mutatják ki az omikront, szemben az egy héttel ezelőtti mintegy hétszáz esettel. Elmondta:

várhatóan még az év vége előtt az új variáns lesz a domináns törzs Belgiumban, az összes fertőzés több mint felét teheti ki.

Noha a kórházi ápolás kockázata a korábbi variánsokhoz képest lényegesen alacsonyabb az omikronnál, a szükséges kezelések továbbra is nagy nyomást helyezhetnek az egészségügyi ellátó rendszerre – mondta.

A La Libre Belgique című francia nyelvű napilap arról tájékoztatott pénteken, hogy továbbra is csökkenő tendenciát mutat a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi átlagos száma Belgiumban. Az illetékes belga közegészségügyi intézet jelentése szerint a hét folyamán naponta átlagosan 7472 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ami 36 százalékos csökkenés az előző héthez képest.

Naponta átlagosan 159 embert szállítanak kórházba koronavírus-fertőzés miatt, ami 33 százalékkal marad el az előző időszak adataitól.

A múlt heti jelentéshez képest 26 százalékkal kevesebb, jelenleg 2205 embert ápolnak kórházban a járvánnyal összefüggésben, közülük 16 százalékkal kevesebben, 660-an szorulnak intenzív ellátásra. Naponta átlagosan 36-an haltak meg a vírus következtében Belgiumban, ez a mutató 22 százalékkal marad el az előző hétnapos időszak adataitól. A járvány kezdete óta 2 030 878-an fertőződtek meg az új típusú koronavírussal és 28 110-en haltak meg a szövődményekben Belgiumban.

Borítókép: Édességárus Gent egyik bevásárlóutcájában 2021. december 22-én. A belga kormány december 26-tól újabb szigorításokat vezet be a koronavírus omikron variánsa terjedésének megfékezésére. (Fotó: MTI/AP/Virginia Mayo)