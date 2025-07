Elsírta magát Emmanuel Macron + videó

A párizsi olimpia megnyitója épp egy évvel ezelőtt volt. Emmanuel Macron a botrányosra sikerült megnyitó pillanatait és a sporteseményeket elevenítette fel Instagram-oldalán. „Gyönyörű. Micsoda hihetetlen pillanatok! Éljen Franciaország!” – írta posztjához.

Macron: kínos jelenetek a feleségével

Ugyan Macron ezúttal nem a felesége miatt került furcsa helyzetbe, Brigitte Macron is bőven ad okot arra, hogy kritizálják az elnököt és a francia elnöki párt. Emmanuel és Brigitte Macron házassága már régóta a közvélemény figyelmének középpontjában áll Franciaországban és Európában, nemcsak a köztük lévő 24 év korkülönbség miatt, hanem a protokolláris eseményeken időnként kínos jelenetekbe torkolló gesztusaik okán is. Egy alkalommal nyilvánosságra került egy videó, amelyen a francia first lady megpofozta Macront, míg később a III. Károly brit király meghívására tartott látogatáson Brigitte Macron látványosan elutasította a francia elnök segítő kezét. Mindeközben a francia elnök feleségének nemi identitása is folyamatosan foglalkoztatja a közvéleményt. Időről időre felmerül a kérdés: Brigitte Macron férfi?

