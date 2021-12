Betiltják a kritikus fajelmélet tanítását

A kormányzó titkársága által később kiadott közlemény szerint, a jogszabály “eszközöket adna a vállalkozásoknak, az alkalmazottaknak, a gyerekeknek és a családoknak a kritikus fajelmélet elleni küzdelemhez. A Stop WOKE (Stop the Wrongs to Our Kids and Employees) törvény a maga nemében a legszigorúbb jogszabály lesz az országban, a kritikus fajelméletet, és a vállalatok által oktatott ideologizált továbbképzések ellen. is egyaránt felveszi a küzdelmet. A javaslat azokra az intézkedésekre épül, amelyeket a kormányzó már megtett a kritikus fajelmélet betiltása érdekében”.

A tervezet szerint továbbá azt is megtiltanák a tankerületeknek, főiskoláknak és egyetemeknek, hogy a kritikus fajelméleti tanácsadókat alkalmazzanak.

Ezt az ideológiát a kulturális marxizmus egy formájának tekintem. Szét akarják tépni a társadalmunk és a kultúránk szövetét, valójában olyan dolgokat akarnak elvenni tőlünk, amit korábban természetesnek gondoltunk, mint a szülők gyermekeik neveléséhez való jogát

– mondta a kormányzó

De Satnis hozzátette, „Floridában állást kell foglalnunk az állam által szankcionált rasszizmus ellen, amely a kritikus fajelmélet alapja. Nem engedjük, hogy a floridai adókat arra költsék, hogy a gyerekeket az országunk és egymás gyűlöletére tanítsák. Továbbá felelősséget kell vállalnunk azért is, hogy a szülők rendelkezzenek jogérvényesítési lehetőségekkel”. A jogszabály tervezet értelmében ellenséges munkakörnyezetnek minősítenék azokat a vállalkozásokat, amelyek kritikus fajelméleti képzéseket hirdetnek meg. „Meg kell védenünk a floridai dolgozókat az ellenséges munkakörnyezettől, amely akkor jön létre, amikor a nagyvállalatok arra kényszerítik az alkalmazottaikat, hogy elviseljék a kritikus fajelméletet”, folytatta DeSantis. A tervezett törvényjavaslat a floridai oktatási minisztérium egy júniusi rendeletére épül, amely megtiltotta, hogy az állami iskolákban kritikus fajelméletet tanítsanak.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

