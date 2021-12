Gyorsan terjed az omikron, tovább szigorít Olaszország

A vendéglátóhelyeken az állva fogyasztáshoz is szükségessé vált a koronavírus elleni védettségi igazolás Olaszországban, és országosan kötelezővé tették a szabadtéri maszkviselést a római kormány ünnepi járványintézkedéseivel, melyeket csütörtök este jelentettek be, miután az omikron vírusvariáns aránya megközelítette a harminc százalékot.

A járványmutatók ugrásszerű emelkedése miatt a Mario Draghi vezette kormány, korábbi bejelentéseinek megfelelően, tovább emelte az óvintézkedések szintjét. Az utóbbi egy nap alatt végzett több mint 900 ezer tesztelésen több mint 44 ezer új fertőzöttet azonosítottak, nyolcezerrel többet, mint szerdán, és 168 beteg halt meg az egy nappal korábbi 146-hoz képest. December 14-én a napi esetszám még alig haladta meg a húszezret.

Az egész országban kötelezővé tették az orrot és szájat elfedő maszk viselését szabadtéren is hatéves kortól.

Az intézkedés egyelőre január 31-ig érvényes. Zárt térben, például irodákban, üzletekben, mozikban, színházakban, sportlétesítményekben, játéktermekben, valamint a városi és a hosszabb távú tömegközlekedési eszközökön – így a vasúton és a repülőgépeken is – az FFP2 típusú maszkot kell viselni. A mozikban és a stadionokban megtiltották az étel- és italfogyasztást.

A vendéglátóhelyekre kizárólag védettségi igazolás birtokában lehet belépni, tehát legalább egy oltással, a betegségből történt felgyógyulás igazolásával vagy ezeket kiváltó negatív teszteredménnyel.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a védettségi igazolást nemcsak asztalnál történő fogyasztás esetén kell felmutatni, hanem akkor is, amikor valaki a bárpultnál állva fogyaszt el egy csésze kávét vagy cappuccinót, ami az olaszok mindennapos életének szerves részét képezi.

A szigorítás értelmében február elsejétől a védettségi igazolás érvényességét a korábbi kilencről hat hónapra csökkentik. Az emlékeztető oltást pedig az utolsó adag vakcinától számított négy hónap múlva kell felvenni az eddigi öt helyett.

Külön korlátozások vonatkoznak a közelgő szilveszterre is: január 31-ig tilosnak számítanak a szabadtéri tömörüléssel járó események, ünneplés, koncertek.

Január 31-ig bezárják a diszkókat és táncolásra alkalmas más szórakozóhelyeket.

Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy megerősítik a határellenőrzést is, ami azt jelenti, hogy elsősorban a repülőtereken szigorítják az utasok ellenőrzését. Jelenleg az Olaszországba való belépéshez az Európai Unió tagállamaiból és ezeken kívülről érkezőkre is tesztelési kötelezettség vonatkozik a beoltottak esetében is.

Lombardiában az utóbbi egy nap alatt végzett több mint kétszázezer tesztelésen közel 13 ezer beteget azonosítottak, ami a legmagasabbnak számít a járvány tavaly kezdődött terjedése óta.

Az új fertőzöttek negyven százalékánál mutatták ki az omikron vírusvariánst.

Milánó városa első számú gócpontnak számít, mivel hét nap alatt az esetszám 135 százalékkal emelkedett.

Az egészségügyi tárca december 6-i közlése szerint az omikron az új betegek kevesebb mint egy százalékánál volt kimutatható. A csütörtöki adatok szerint a vírusvariáns jelenléte elérte a 28,2 százalékot.

Borítókép: Koronavírust kimutató tesztért állnak sorban egy milánói gyógyszertár előtt 2021. december 22-én. (Fotó: MTI/AP/Luca Bruno)