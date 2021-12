Tilos lesz a tűzijáték szilveszterkor Németországban

Szilveszterkor és újév napján országos gyülekezési tilalom lesz érvényben, valamint nem engedélyezik a tűzijátékok, petárdák és egyéb pirotechnikai eszközök árusítását és használatát Németországban.

A magyarázat szerint tekintettel kell lenni az egészségügyi ellátórendszer leterheltségére, a szilveszteri tűzijátékozás és petárdázás pedig balesetveszélyes, ezért nem engedélyezik idén.

Az érintett vállalkozásokat, az előző évekhez hasonlóan, kompenzációban fogják részesíteni.

Az intézkedés annak a 20 pontos csomagnak a része, amelyet a német szövetségi kormány és a tartományi miniszterelnökök csütörtöki tanácskozásán fogadtak el a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Többek között arról is döntöttek, hogy kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelmi üzletekből Németországban védőoltással nem rendelkezők kizárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be.Ezt a tanácskozás után Angela Merkel ügyvezető kancellár jelentette be még csütörtökön.

A kancellár elmondta, hogy a kórházba kerülők nagy száma miatt veszélybe került az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképessége. Kiemelte:

Ebben a helyzetben közös erőfeszítéssel, a “nemzeti szolidaritás” eszközével minél gyorsabban meg kell törni a járvány eddigi legerősebb, negyedik hullámát.

Ismertette, hogy előmozdítják az általános oltási kötelezettség ügyét is. Felkérik a Német Etikai Tanácsot (Deutscher Ethikrat), hogy az év végéig dolgozzon ki állásfoglalást, amelynek alapján meg lehet vitatni és el lehet dönteni az ügyet a szövetségi parlamentben (Bundestag). A kötelezettséget februártól vezethetik be.

Az új szabályok közé tartozik, hogy az oltatlanokat a kulturális és más szabadidős intézményekből is kitiltják. Így nem járhatnak például moziba vagy uszodába. A tartományok választhatják azt is, hogy az oltással rendelkezőket és a fertőzésen igazoltan átesett embereket is csak friss negatív vírusteszt lelettel engedhetik be - olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay)