A tálibok őrizetbe vettek többtucatnyi embert, akik külföldre akartak szökni

A tálib hatóságok az észak-afganisztáni Balh tartományban rövid időre őrizetbe vettek negyven embert, akik külföldre akartak szökni

– közölte hétfőn a radikális iszlamisták kormánya.

A helyi sajtó tudomása szerint az érintett személyeket az észak-afganisztáni Mazari-Sarif városának nemzetközi repülőterén fogták el.

Zabihullah Mudzsáhid afgán kormányszóvivő arról számolt be, hogy az embereket rövid időre vették őrizetbe, hogy kikérdezzék őket, majd szabadon is bocsátották mindannyiukat. A kormányszóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy néhány nő továbbra is hatósági őrizetben van, mivel családtagjaik nem jöttek még értük.

Ez az első alkalom, hogy a nemzetközi elismeréssel nem rendelkező tálib vezetés hivatalosan elismerte: megakadályozzák az embereket abban, hogy elhagyják az országot.

Az utóbbi hónapokban a tálibok leállították az Afganisztánból induló kimenekítő járatokat a kabuli nemzetközi repülőtérről. Ennek oka, hogy vita bontakozott ki a reptér üzemeltetése és a gépekre felengedhető személyek miatt.

Így valószínűleg több ezer olyan afgán kényszerült Afganisztánban maradni, aki korábban tolmácsként dolgozott a külföldi csapatoknak, vagy más módon – például karbantartási munkákkal – segített nekik. Ezek az emberek a tálibok megtorlásától tartva kérvényezték áttelepítésüket külföldre, bízva a kimenekítések újraindulásában, ez azonban egyelőre várat magára.

