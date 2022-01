Németországban és Csehországban is baleseteket okozott a vihar

Közlekedési fennakadásokat, károkat és baleseteket okozott Németország északi részén egy viharfront a hétvégén. A Nadia nevű front orkánerejű széllel csapott le az ország északi tartományaira, a legerősebb, óránkénti 127 kilométeres sebességű széllökéseket szombaton mérték Schleswig-Holstein tartományban, az Északi-tengeren fekvő Északi Fríz-szigetek egyikén, Hoogén. A partvidéken sok helyütt vihardagály keletkezett, a többi között a térség legnagyobb városában, Hamburgban, ahol víz alá került az egyik leghíresebb látványosság, a kikötői Fischmarkt (Halpiac).

A hirtelen jött áradás miatt egy vontatóhajó beszorult egy híd alá, kétfős személyzete sértetlenül átvészelte a szombaton késő este történt balesetet.

Hajótörés történt Alsó-Szászország tartományban is, a Keleti Fríz-szigetektől mintegy 30 kilométerre, ahol egy teherhajó órákig sodródott a tengeren, mert a motorja túl gyenge volt ahhoz, hogy megtartsa a széllel és a hullámokkal szemben. A Vienna nevű teherhajó biztosítására vészhelyzeti vontatóhajókat vezényeltek ki, a 190 méter hosszú hajótest stabilizálásán hat órán keresztül dolgoztak. Ennek a balesetnek sincs sérültje.

Brémában viszont egy parkban egy kidőlő fa rázuhant egy emberre, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A vihar sok más településen is kicsavart fákat, megrongált épületeket, ledöntött állványzatokat, építési területeket lezáró kerítést. Egyedül Hamburgban a tűzoltóság 450 időjárással kapcsolatos bevetésről számolt be szombat reggel óta. Schleswig-Holsteinben 800 helyszínre riasztották a tűzoltókat. A vihar miatt a régió nagy részében korlátozni kellett a vasúti és a közúti közlekedést, és számos baleset is történt.

Fotó: DANIEL BOCKWOLDT

Alsó-Szászországban két helyszínen, Hildesheimben és Goslarban is előfordult, hogy közvetlenül egy autó előtt zuhant az útra egy fa. A sofőrök nem tudtak időben fékezni, nekihajtottak a fának, de nem sérültek meg.