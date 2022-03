Belarusz is beszállt a háborúba Oroszország oldalán

Belarusz egységek lépték át az ukrán határt az északi Csernyihiv tartományban − számolt be az ukrán parlament hivatalos Twitter-oldalán.

‼️На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов. Більше деталей згодом. — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 1, 2022

A belarusz katonák Csernyihiv tartományban léptek Ukrajna területére. Az információt Vitalij Kirilov, az északi területi védelmi erők szóvivője is megerősítette.

− áll a bejegyzésben. Helyi jelentések szerint harminchárom egység tört be Ukrajnába, valószínűleg Kijev felé fogják venni az irányt. Az események hitelességét Artis Pabriks lett védelmi miniszter is megerősítette − írja a Daily Mirror brit napilap. Pabriks a brit külügyi bizottság gyűlésén szólalt fel videós bejelentkezés formájában, ahol elmondta, Ukrajna területén most már két agresszor is tartózkodik.

A hír csupán órákkal azután érkezett, hogy Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök biztosította a nemzetközi közösséget, nem fogja megtámadni Ukrajnát. Emellett tagadta azt is, hogy orosz egységek Belarusz területről hatoltak volna be az országba. Az ukrán parlament bejegyzését követően Lukasenka bejelentette, még több katonát telepít az ukrán-belarusz határ közelébe.

Jól képzett, gyorsreagálású bevetési csapatok, melyek készen állnak megakadályozni az ország elleni bármiféle provokációt vagy katonai műveletet

− írja az Independent hírügynökség.

Borítókép: A Maxar űrtechnológiai vállalat által közzétett műholdfelvételek mutatják, hogy belarusz szárazföldi egységek és harci helikopterek gyűltek össze az ország déli részén, az ukrán határ közelében a mai nap folyamán (Fotó: Twitter)