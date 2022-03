Breonna Taylor halála: az utolsó rendőrt is felmentették

Az utolsó, vád alá helyezett rendőrt is felmentették az Egyesült Államok Kentucky államában Breonna Taylor fekete egészségügyi dolgozó halálának ügyében, akit rendőrök lőttek agyon 2020-ban. A 45 éves, fehér bőrű Brett Hankisont gondatlan veszélyeztetéssel vádolták, mert a végzetes éjszakán lövéseket adott le, amelyek Taylor szomszédjainak lakását találták el, ahol hárman is tartózkodtak. Taylorra nem lőtt, az ő halálával kapcsolatban nem állt vád alatt. Viszont a gondatlan veszélyeztetés mindhárom vádpontja alól felmentették.

Breonna Taylor és barátja lakásán a rendőrök figyelmeztetés nélküli házkutatást akartak tartani, ezért kopogás nélkül behatoltak. A fekete nő korábbi élettársa ugyanis gyanúsított volt egy kábítószeres ügyben. A 26 éves fekete nő akkori barátja – azt állítva, hogy nem hallotta, hogy a rendőrök azonosítják magukat, s ezért azt gondolta, hogy betörők – lőni kezdett, mire a rendőrök viszonozták a tüzet. A férfi egyszer lőtt, a rendőrök összesen 22 lövést adtak le, végezve a fegyvertelen Taylorral is. A két rendőr ellen a nagyesküdtszék nem emelt vádat.

Hankisont viszont gondatlan veszélyeztetés miatt vád alá helyezték. Ő a lakáson kívül azt hitte, hogy társaira lőnek ilyen hevesen, ezért ő is tüzet nyitott, és tíz lövést adott le a lakáson kívülről, miközben egy szomszédos lakást is eltalált. Hankison a helyszíni tudósítások szerint sírt, amikor az esküdtszék kimondta, hogy nem bűnös. Taylor családtagjai is jelen voltak. Ők is könnyek közt fogadták az ítéletet. Stew Mathews, Hankison ügyvédje úgy véli, az esküdtszék úgy ítélte meg, hogy védence csupán a munkáját végezte. – Azt hiszem, úgy érezhették, hogy szolgálatteljesítés közben, ha a rendőr társát megsebesítik, akkor az embernek jogában áll megvédenie magát – fogalmazott Mathews.