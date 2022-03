Pár nap alatt kétszer is megtámadták a fővárosi rendőrséget + videó

Nyomozást indított a belga ügyészség, miután két napon belül két fővárosi rendőrőrsöt is Molotov-koktélos támadás ért – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az Rtbf nevű lap értesülései szerint hétfő este a Molenbeek nevű városrész központi kapitányságát érte támadás, majd nem sokkal később, szerdán kora reggel Montgomery kutyás brigádjának a telephelyét vették célba.

A lap információi szerint a felgyújtott épület Woluwe-Saint-Lambert csendes környékén található. Mivel az őrs éjszaka üresen állt, így nem történt személyi sérülés és az állatok is jól vannak. Az anyagi kár azonban jelentős, három rendőrautó is kiégett és az épület nagy része is megrongálódott, teljesen használhatatlanná vált. A biztosító előzetes becslése alapján hetekbe, de akár hónapokba is telhet a helyreállítás.

Az Rtbf úgy tudja, hogy a szerdai gyújtogatás nem áll összefüggésben a hétfő esti, Molenbeekben történt hasonló esettel, ám az ügyészség ezt az információt egyelőre nem erősítette meg. Elmondásuk alapján minden eshetőséget megvizsgálnak.