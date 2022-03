Pénzbeli támogatást kapnak az ukrán menekülteket befogadó brit családok

Jelentős pénzbeli támogatást nyújt a brit kormány azoknak a családoknak, amelyek ukrajnai menekülteket fogadnak be – közölte vasárnap Michael Gove lakásügyi miniszter. Gove a BBC televíziónak nyilatkozva elmondta: a kormányban felmerült az az elképzelés is, hogy a szankciókkal sújtott orosz oligarchák lefoglalt nagy-britanniai otthonaikban helyeznék el az ukrajnai háború elől menekülőket, de e megoldás előtt jogi szempontból „meglehetősen magasan van a léc”, és a lehetőség egyébként is lezárul, amikor a szankciók érvényüket vesztik.

A miniszter elmondta: ehelyett hétfőtől Homes for Ukraine néven új befogadási rendszer indul, amelynek alapján az ukrajnai menekültek nagy-britanniai támogatókat kereshetnek az erre kialakított kormányzati honlapon.

A programhoz csatlakozó nagy-britanniai lakosok saját otthonukban vagy más lakóingatlanukban lakbér nélküli lakhatást biztosíthatnak az általuk kiválasztott és megnevezett menekülteknek – egyéneknek vagy családoknak – legalább hat hónapig terjedő időszakra. A befogadó családok és a menekülők a honlapon vehetik fel egymással a kapcsolatot, és megállapodás esetén az ukrajnai vízumkérők a kérelem benyújtásához e befogadókat nevezhetik meg támogatóként. Michael Gove a vasárnapi BBC-műsorban elmondta: a kormány az ukrajnai menekülteket befogadó brit családoknak havonta 350 font támogatást folyósít. Azoknak a településeknek az önkormányzatai, amelyek menekülőket fogadnak be, menekültenként 10 500 font költségvetési támogatásban részesülnek.

A brit kormány eddigi befogadási gyakorlata a Nagy-Britanniában élők ukrajnai rokonai számára tette lehetővé a brit beutazási és tartózkodási engedély kérelmezését a családegyesítési program (Ukraine Family Scheme) keretében.

A részvétel a brit családegyesítési programban az ukrajnai állampolgárok számára akkor lehetséges, ha a hozzátartozó, akihez csatlakozni kívánnak, brit állampolgár vagy olyasvalaki, akinek állandó nagy-britanniai letelepedési engedélye van. Az ukrajnai állampolgárok jogosultak lehetnek a tartózkodási engedély kérvényezésére a Nagy-Britanniában letelepedett EU-állampolgárok nem uniós országokból származó hozzátartozói számára korábban meghirdetett brit családegyesítési program (EU Settlement Scheme Family Permit) alapján is.

Borítókép: Ukrajnából elmenekült emberek az ukrán–szlovák határ szlovákiai oldalán, Felsőnémetiben 2022. február 26-án. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)