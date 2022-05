Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij jobbkeze

Olekszij Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára élesen bírálta Magyarország álláspontját Oroszország Ukrajna elleni háborújával kapcsolatban – közölte a Kárpátinfo kárpátaljai hetilap az RBC-Ukraine hírügynökség információira hivatkozva.

Danilov úgy véli, a magyar hatóságok tudtak az Ukrajna elleni agresszió előkészítéséről. Az RNBO-titkár meggyőződése, hogy Magyarországnak megvolt a maga területi érdeke is.

– Ugyanaz a Magyarország, amely nyíltan kinyilvánítja együttműködését Oroszországgal. Ráadásul Putyin figyelmeztette, hogy támadás lesz hazánk ellen. Láthatják az álláspontját.

Úgy gondolta, hogy elveheti területünk egy részét. Meglátjuk, hogy a háború végeredménye milyen következménnyel lesz erre az országra

– fenyegette meg hazánkat Olekszij Danilov.

Korábban Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes is azzal vádolta meg Magyarországot, hogy titokban Kárpátaljáról álmodozik.

– Nagyon apró különbség van a budapesti hivatalos retorika és a nyíltan oroszbarát pozíció között. Miért? Mert kedvezményesen akarnak orosz gázt vásárolni? Vagy mert csöndben a mi Kárpátaljánkról álmodoznak? – vetette fel Irina Verescsuk. Kirohanásában az ukrán miniszterelnök-helyettesnek a magyar emberekhez is volt egy-két szava.

– Mi a helyzet a magyarországi emberekkel? Ők akarnak azok lenni, akik hátba akarnak szúrni minket, miközben mi nyomorgunk? Miért? Egy kis orosz alamizsnáért? – háborgott.

Irina Verescsuk és Olekszij Danilov állításai ugyanakkor egyaránt megalapozatlanok.

Mindeközben semmi nem támasztja alá a kijelentést, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök terveivel kapcsolatban bármit is előre jelzett volna a magyar kormánynak, sem azt, hogy hazánknak Kárpátaljával kapcsolatban területi igénye lenne. A magyar kormány már a háború kitörésének napján és azóta is többször hangoztatta, hogy Magyarország egyértelműen kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Az Olekszij Danilov kijelentését idéző sajtótermékek közül egyik sem tudott közölni bármit is arról, hogy az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára mire alapozza bombasztikusnak szánt kijelentéseit.

Borítókép: Olekszij Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára (Forrás: Wikipédia)