Lengyel–ukrán föderációról álmodnak

A vitát Marek Budzisz közírónak a wPolityce.pl portálon megjelent cikke indította el, melyben gondolkodást sürgetett a közös államalakulat eszmei alapjairól. Szerinte a lengyel–ukrán föderáció legkésőbb tíz év múlva megvalósulhat. Tomasz Sakiewicz, a Gazeta Polska főszerkesztője az elgondolással egyetértve hetilapjában azt írta, hogy az ukránok régóta szeretnék visszaállítani a történelmi lengyel köztársaságot, a Rzeczpospolitát (melyhez a mai Nyugat-Ukrajna is tartozott Litvániával és a mai Belarusz nagy részével együtt).

Néhányan emlékeztetnek arra, hogy 1920-ban létezett már egy kérészéletű lengyel–ukrán államközösség, ­az úgynevezett Pilsudski–Petljura-szövetség, amikor az alakuló önálló ukrán, illetve újjászülető lengyel állam együtt harcolt a közös ellenség, Szovjet-Oroszország ellen.

A föderáció létrehozása mellett érvelt többek között Jerzy Marek Nowakowski történész, publicista, korábbi helyettes államtitkár, többszörös nagykövet és Romuald Szeremietiew volt nemzetvédelmi miniszterhelyettes is. De jelenlegi kormányzati tisztségviselőknél is felbukkan ez a koncepció. Lehet ilyen olvasata Andrzej Duda elnök május 3-i alkotmánynapi ünnepi szónoklatának is, melyben „két nemzet eljegyzéséről” beszélt.