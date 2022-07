Joe Biden amerikai elnök koronavírusos

Joe Biden amerikai elnök koronavírustesztje ma reggel pozitív lett – jelentette be Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője. Elmondása szerint a 79 esztendős politikus teljeskörűen beoltott a BioNTech–Pfizer szérumával, sőt már két emlékeztető vakcinát is kapott, így csak nagyon enyhe tünetei vannak. Ennek ellenére egy Paxlovid nevű gyógyszert kap. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az előírásoknak megfelelően karanténba vonul, és onnan folytatja munkáját, így több belföldi útját el kellett halasztani.

A Fehér Ház orvosa szerint Joe Bidennek nincs láza, mindössze az orra folyik, szárazon köhög és kissé kimerült.

Az amerikai elnök most először kapta el a koronavírust, múlt héten még negatív volt a tesztje. Annak ellenére, hogy be van oltva, az óvatosság már csak az életkora miatt is indokolt. Miután minap egy nyelvbotlásnál azt mondta, hogy daganata van, ismét megindultak a találgatások az egészségi állapotáról.