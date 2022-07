Találgatások kaptak szárnyra Joe Biden egészségügyi állapotáról

– Daganatot diagnosztizáltak nálam és még sokaknál azok közül, akikkel Delaware ezen környékén nőttem fel. Itt volt a legmagasabb a rákos megbetegedés aránya az országban, leginkább a közeli olajfinomítók szennyezése miatt – mondta Joe Biden amerikai elnök egy szerdai sajtótájékoztatón, ahol a környezetvédelem mellett emelt szót.

A kijelentést követően hamar találgatások kezdődtek az elnök állapotáról, mivel Biden jelen időben beszélt arról, hogy daganatos.

Sokan viszont ezt egy újabb elszólásának titulálták. A Fehér Ház később pontosított is: Andrew Bates helyettes sajtófőnök a Twitteren emlékeztetett arra, hogy Joe Biden csupán az elnökségét megelőző, nem melanóma típusú bőrrákjára utalt, amelyet legyőzött.

A 79 éves elnök egészségügyi állapota a választási kampány óta kérdéseket vet fel. Donald Trump korábbi elnök már a kampány során „álmos Joe-nak” hívta a regnáló elnököt, amiért hajlamos különböző eseményeken elbóbiskolni. Egy novemberi orvosi jelentés szerint pedig az elnöknek pitvarfibrillációja volt, de állapota stabil. A jelentésben hozzátették: Biden elnök járása is láthatóan merevebb, mint akárcsak egy évvel korábban, emellett reflux gyötri, ami miatt gyakran köhög.

Egy júniusi közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 64 százaléka vélte úgy, hogy Biden túlságosan idős az elnökséghez.

Július elején a The New York Times egy cikkében azt fejtegette, hogy az elnök az életkora miatt nem tudta egyben megejteni az európai és a közel-keleti útját – noha a stábja korábban úgy tervezte –, mert az túl fárasztó lett volna neki. A cikk szerint Biden ötnapos elnök, mivel hétvégente leginkább Delaware-ben található otthonában vagy hétvégi rezidenciáján pihen, bár ha szükséges, elérhető.

A politikus láthatóan távol marad a nyilvánosságtól éjszaka is, és kevesebb mint feleannyi sajtótájékoztatón vagy interjún vesz részt, mint elődei. Ha részt is vesz ilyen eseményeken, gyakran kínos helyzetbe hozza magát, például belezavarodik a mondandójába vagy súgógépről olvassa fel azt is, amit nem kellene. Míg Biden reggel kilenckor kezdi meg a munkát, és 18-19 óra körül már a feleségével vacsorázik – este keveset dolgozik, leginkább csak leveleket olvas az amerikaiaktól –, addig Trump és Obama korábbi elnökök napi négy-öt órát aludtak, láthatóan többet dolgoztak és sokkal aktívabban vettek részt nyilvános eseményeken, pláne a közösségi médiában.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban 2022. július 19-én (Fotó: MTI/EPA/Bonnie Cash)