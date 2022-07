Több száz romániai településen vízkorlátozás van, a kutak kiszáradtak

Mint közölte: további 11 megye 345 településén apadt el a víz a kutak egy részében. E megyék között Hunyadot és Szilágy megyét is említette. Közölte: a hatóságok tartálykocsikban szállítanak vizet ezekre a településekre, és a kutak kitakarításához is segítséget nyújtanak. Hétfő estétől tartálykocsiról biztosítják az ivóvizet a Kolozsvárral szomszédos Györgyfalván is, ahol azonban nem a források elapadása, hanem egy baleset idézett elő vízhiányt. Egy üzemagyagot szállító katonai tartálykocsi épp a falu víztartálya fölött szenvedett balesetet, és az elfolyt nyolc tonna üzemanyag egy része beszivárgott a víztartályba.

Borítókép: szökőkút mellett sétál egy férfi gyermekévél Bukarestben 2021. augusztus 17-én (Fotó: AFP/Daniel Mihailescu)