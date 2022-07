Hatalmas energiaválság küszöbére sodródott Európa

Brüsszel szintén attól tart, hogy a Kreml – akár technikai okokra hivatkozva – határozatlan időre meghosszabbíthatja a tervezett leállást, ezzel fellépve az Oroszországot sújtó szankciók ellen. Az Európai Unió ez idáig hat oroszellenes szankciós csomagot jelentett be és előkészületben van a hetedik is, ám az még kérdéses, hogy a gázszállítást is érintsék-e az intézkedések. Magyarország továbbra is kitart amellett, hogy a gázembargó kérdése nem vitatéma.

Bár a berlini kormány 55 százalékról 35 százalékra csökkentette az orosz gáztól való függőséget, számolnak azzal is, ha Oroszország végleg elzárná a csapokat.

Gázzal fűtött lakónegyed a németországi Frankfurtban. Fotó: MTI/AP/Michael Probst

Amennyiben az bekövetkezik, hatalmas problémákat fog okozni: a mostaniakat is felülmúló áremelkedések, kifizetetlen számlák tömkelege, gyárak leállása. A németek mintegy fele úgy véli, ha tetőzni fog az energiaválság, sem a magánháztartásokat, sem az ipart nem szabad előnyben részesíteni, és egyenlő bánásmódot kell biztosítani. Korábban Robert Habeck zöldpárti alkancellár és gazdasági minisztert is arról beszélt, a családoknak is vissza kell fogniuk a fogyasztást, ugyanis az ipari termelés tartós leállása hatalmas következményekkel járna. A leginkább érintett szektorok az alumínium-, az üveg- és a vegyipar. Németországban a lakosság közel fele fűt gázzal.

A németek már megkezdték egyébként a takarékoskodást: nemrégiben egy kelet-németországi városban korlátozták a melegvíz-ellátást, máshol uszodákat zárnak be és szüneteltetik a köztéri világítást.