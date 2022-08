Bennfentes információkból gazdagodhatnak meg a törvényhozók családtagjai

Paul Pelosi gyakran kereskedik a befektető által leginkább kedvelt vállalatok részvényeivel, így nem meglepő, hogy a neve feltűnik az olyan gigavállalatok körében, mint az Apple vagy a Microsoft. Nancy Pelosi, az USA képviselőházának demokrata elnökének férje nemrég ismét olyan információkat kaphatott a feleségétől, amelyekkel milliókat kaszálhatott néhány nap alatt. A multimilliomos Pelosi férje júniusban 20 000 részvényt vásárolt a világ egyik legnagyobb félvezetőgyártó vállalatának számító NVIDIA-ban – derül ki Nancy Pelosi kötelező időszakos pénzügyi jelentéséből.

Forrás: Daily Mail

Paul Pelosi éppen akkor vásárolta a több millió dollár értékű részvényeket, amikor a kongresszus arról a jogszabályról döntött, amely mintegy 52 milliárd dolláros állami támogatást nyújt az amerikai félvezetőgyártásnak, valamint a csipgyárak számára is komoly adókedvezményt biztosít. A jogszabály, amelynek célja, hogy a hazai csipipart versenyképesebbé tegye a kínaival szemben, Nancy Pelosi irányítása alatt kerülne ezután a képviselőház elé.

Bár Nancy Pelosi tagadja, hogy bármikor is bennfentes információt adott volna a férjének, az amerikai szavazók azt követelik, hogy a kongresszus korlátozza a törvényhozók és családtagjaik részvényvásárlásait. Az emberek jelentős többsége szerint ugyanis a bennfentes információk segíthetnek a politikusoknak és családjainak abban, hogy tisztességtelenül profitáljanak az általuk szabályozott piacokból – derül ki a Fox News rögtönzött felméréséből.

„A kongresszusi tagok családjainak nem szabad megengedni, hogy részvényeket vásároljanak, mert előnyt szerezhetnek a bennfentes információk segítségével” – mondja egy szavazó a csatornának, aki hozzátette, hogy Paul Pelosi üzleteiből a felesége is profitálhatott. „Szerintem Nancy Pelosi tisztességtelen módon profitált hivatali ideje alatt” – mondja egy másik szavazó, aki szerint a házaspár mindent megbeszél egymással, így világos, hogy Paul Pelosi bennfentes információk alapján kereskedik.

Nem csoda, hogy az emberek újra azt követelik, hogy korlátozzák a törvényhozók családtagjainak részvényvásárlásait.

Nancy Pelosi és családja már korábban is hasonló botrányba keveredett. Joe Biden elnök tavaly januárjában írta alá a „Buy American!”, azaz „Vásárolj amerikai árukat!” nevű rendeletét, amelynek keretében az Egyesült Államokban gyártott elektromos járművekre cserélték a teljes kormányzati autóparkot, és amelyben többek között a Tesla is részt vett. Nancy Pelosiék pedig csupán 3 héttel korábban vásárolták be magukat a Tesla gigavállalatba.