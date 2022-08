Rakétákra írt szövegekkel üzenhetnek az adakozók az orosz katonáknak

Küldj üzenetet a megszálló oroszoknak! Itt az esély, hogy orkokat ölj a személyes üzeneteddel ellátott tüzérségi lőszerrel, melyet orosz katonákra fognak kilőni

− áll a Sign My Rocket közösségi finanszírozási alapon működő honlap kezdőlapján. Az adományozók fényképet is kapnak a saját lőszerükről, vagy videót arról, ahogyan kilövik azt. Emellett arra is lehetőségük van, hogy egy T−72-es harckocsi lövegtornyára írják végig az oroszoknak küldött üzenetet. A honlapon százötven dollártól egészen háromezer dollárig lehet választani a különböző opciók közül.

A honlapot a Segédközpont a hadseregnek, veteránoknak és családjaiknak nevű ukrán civil szervezet üzemelteti, amely 2014 óta támogatja az ukrán haderőt és területvédelmi erőket.

− A megrendelések kilencvenöt százaléka az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából érkezik − mondta a szervezet társalapítója, Anton Sokolenkó a The Washington Post amerikai napilapnak. Hozzátette, ezidáig több mint százötvenezer dollár gyűlt össze a lőszerekre, bombákra és harckocsikra írt üzenetekből, melyet az ukrán hadseregnek adományoznak annak érdekében, hogy minél tovább fel tudják tartani az orosz megszállókat.

A szövegek egészen változatosak: az „ Üdvözlet Texasból", vagy a „Szeretettel a NATO-tól” üzenetek mellett extrémebb feliratokkal is lehet találkozni. A The Washington Postnak nyilatkozó dallasi Colin Smith elmondta, már háromezer dollárt adományozott a szervezetnek, családtagjait, barátjait ajándékozza meg az üzenetekkel, de volt már példa arra is, hogy cégének egyik alkalmazottja előléptetésére rendelt üzenetet.

Legutóbb éppen házassági évfordulójára gravíroztatta bele egy tüzérségi lőszerbe saját és felesége nevének kezdőbetűjét.

Az évfordulós ajándék. Fotó: Sign My Rocket/Collin Smith

A Sign My Rocket sikere többeket is arra buzdított, hogy saját kezdeményezésbe fogjanak. Így tett egy kijevi informatikus Nazar Gulik is, aki létrehozta a RevengeFor névre keresztelt honlapot. A leírás szerint itt olyan külföldiek támogatását várják,

akik történelmi sérelmeik miatt szeretnének bosszút állni Moszkván.

Oroszország egy olyan állam, ami az egész világ bosszúját érdemli. Mi a te okod, hogy bosszút állj?

− áll a kezdőlapon.

A szisztéma itt is hasonlóan működik: bizonyos összegért üzeneteket írnak a lőszerekre, rakétákra, azonban itt már borsosabb ára van a „bosszúnak”: ötszáz dollártól kezdődik, s a határ a csillagos ég.

Bosszú Königsbergért − áll az egyik üzenetben. A ma Kalinyingrádként ismert orosz exklávé egészen 1946-ig német kikötő volt. Fotó: Twitter

A három hete indult kezdeményezésre eddig ötvenkétezer dollár folyt be, az Egyesült Államokból, több európai országból, de még Hong Kongból is küldtek adományokat. Gulik jelenleg az eddiginél is nagyobb dobásra készül:

kapcsolatait felhasználva próbálja elérni, hogy egy HIMARS-rendszerből kilőtt rakétára kerüljön fel egy megrendelő üzenete.

Ehhez azonban mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia az adományozónak: az ára tízezer dollár, vagy annál is több lesz − fogalmazott Gulik.

A gyakorlat egyébként nem új: amerikai és európai katonák az első világháború óta szinte minden konfliktusban üzentek így ellenségeiknek. Sőt, a British Museum birtokában levő leletek alapján a hagyomány már több mint kétezer éves.

Borítókép: Üzenetekkel ellátott tüzérségi lőszerek (Fotó: Twitter)