További hat év börtönbüntetésre ítélték Aung Szan Szú Kjít

Aung Szan Szú Kjí abszurdnak minősítette a vádakat. A 77 éves ellenzéki vezető jelenleg is börtönben van, miután eddig 11 évet kapott más ügyekben. További hét ügyben folyik még ellene jelenleg is eljárás. A vádpontok között szerepel vesztegetés és választásitörvény-sértés is, az ellene összesen kiszabható büntetés elérheti a 190 évet.