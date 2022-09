Folytatódik az ukrán katonák kiképzése Németországban

Az Egyesült Államok folytatja az ukrán haderő tagjainak németországi kiképzését – közölte az MTI kérdésére a Nemzeti Gárda hivatalát vezető tábornok csütörtökön Washingtonban. Daniel R. Hokanson tábornok egy sajtóeseményen elmondta, hogy olyan fegyverekre és képességekre helyezik a hangsúlyt a felkészítés során, amelyekről az ukrán fél úgy gondolja, a leghatékonyabban tudnak hozzájárulni országuk védelméhez.

A kérdésre válaszul felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok 2014 óta, a Krím félsziget orosz elcsatolása óta szoros kapcsolatban áll az ukrán hadsereggel és légierővel, együtt mérték fel, hogy milyen képességeket kell fejleszteni, mi az, amivel korábban nem rendelkezett az ország, és hogy milyen kiképzési feladatokra van szükség.

Nagyon odafigyeltünk erre – fogalmazott a tábornok, és hozzátette, hogy „viszont végül Ukrajnának kell megtennie azt, ami neki megfelelő, a mi országunk ebben támogatni fogja, ahogy ez eddig is történt, illetve számos szövetséges és partner részéről is a régióban”.

Egy másik csütörtöki sajtóbeszélgetésen John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács fehér házi kommunikációs koordinátora is megerősítette az Egyesült Államok teljes elkötelezettségét Ukrajna területi szuverenitásának támogatása mellett. A szóvivőt arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok nem számol-e azzal, hogy az európai országokban fellépett nehézségek és lakossági elégedetlenség miatt csökkenni fog az elkötelezettség Ukrajna mellett. John Kirby azt mondta, hogy az európai szövetségesek belügyeiről ők tudnak nyilatkozni, de az Egyesült Államok elnöke elkötelezett annak érdekben, hogy megőrizzék az Ukrajna támogatásában kialakult egységet, és az jelenleg az európai vezetők körében szilárd. Az ennek érdekében tett amerikai törekvések részeként említette, hogy márciushoz képest megduplázták a szállításra ígért cseppfolyósított földgáz mennyiségét, ami most 30 milliárd köbméter, emellett Washingtonból úgy látják, hogy a földgáztárolók feltöltöttségét tekintve is jól állnak Európa egyes országai.

Szerdán egy sajtóértesülés jelent meg, miszerint az amerikai védelmi minisztérium részletes elemzést és útitervet dolgoz ki arra, hogy miként tudja közép- és hosszú távon támogatni Ukrajna fegyveres erejét. A fegyverszállítási ajánlatot is tartalmazó dokumentumot hamarosan Kijevben is bemutatják.

A CNN-nek szerdán egy magas rangú védelmi tisztségviselő úgy nyilatkozott, hogy az elemző munkát az Egyesült Államok egyesített vezérkari főnökségének elnöke, Mark Milley tábornok irányítja, és az az Ukrajnának már átadott, illetve megígért többmilliárdos katonai segítségre alapoz.

A közlés szerint vizsgálják az ukrán fegyveres erők jövőjét, azt, hogy „minek van értelme”, valamint azt is, hogy az Egyesült Államok milyen célt kíván elérni Ukrajna katonai eszközökkel való ellátottsága terén közép- és hosszú távon.

Az Egyesült Államok elhúzódó konfliktusra számít, és a háborút követő öt évre is készít elemzést Ukrajna haderejét illetően.

Az értesülés szerint az amerikai katonai szakértők együttműködnek az ukránokkal a tervek kidolgozásában, és ha azokat Joe Biden amerikai elnök elfogadja, akkor az eredmény többéves fegyvereladási megállapodás lehet, valamint egy hosszú távú katonai képzési program.

A név nélkül nyilatkozó magas rangú katonai tisztségviselő arról is beszélt, hogy az elemzés egy-két hónapon belül elkészül, és ebben Ukrajna szempontjai meghatározóan szerepelnek majd, valamint az elemzés tartalmát folyamatosan hozzáigazítják az ukrajnai háború alakulásához.

Borítókép: Ukrán katonák egy T–72-es harckocsin Kelet-Ukrajnában 2022. április 24-én (Fotó: AFP/Yasuyoshi Chiba)