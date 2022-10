Biztonsági aggályok miatt kellett hazaköltöznie Amália hercegnőnek

Biztonsági fenyegetések miatt költözött vissza a hágai királyi palotába Amália holland koronahercegnő amszterdami diákszállásáról. A 18 éves trónörökös idén kezdte meg egyetemi tanulmányait, azonban a biztonsági szolgálat szerint komoly kockázata van annak, hogy bűnözői csoportok megtámadhatják vagy elrabolhatják. Szülei egy svédországi látogatás során árultak el részleteket a hercegnő mindennapjairól; elmondták, Amália csak akkor hagyta el lakását, amikor egyetemi óráin vett részt.

Mindennek óriási hatása van az életére, ugyanis ez azt jelenti, nem lakhat Amszterdamban és nem is nagyon mehet ki a szabadba. Ennek súlyos következményei vannak. Nem élheti az átlagos diákéletet, mint bárki más. Nem jó látni, hogy a gyermeked így él

– fogalmazott Maxima holland királyné, aki mindazonáltal büszke lányára, ahogyan megbirkózik a kialakult helyzettel.

A biztonsági intézkedéseket az indokolta, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint Amália hercegnő és Mark Rutte holland miniszterelnök neve is egyre gyakrabban bukkant fel a szervezett alvilág online kommunikációjában – számolt be a The Guardian brit napilap. A helyzetet a kormányfő is aggasztónak találta. A holland igazságügyi és biztonsági miniszter Twitteren közölte, a biztonsági szolgálatok éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy Amália hercegnőt biztonságban tudják. A De Telegraaf holland napilap pedig már szeptemberben arról adott hírt, megerősítették a trónörökös biztonságát, attól tartva, hogy bűnözők célpontjává válhat.

A királyi család ugyanakkor reméli, az óvintézkedések csupán átmeneti jellegűek.

Amália az Amszterdami Egyetemen főként politikatudományhoz, pszichológiához, joghoz és közgazdasághoz kapcsolódó órákat vesz. Múlt hónapban több fénykép is nyilvánosságra került, amelyeken az látható, a hercegnő mosolyogva kezdte meg a félévet, az azonban nagy port kavart, hogy diákszállásra költözött be. Nem ez volt azonban az első eset, amikor Amália a hírekbe került: tavaly például egy, a miniszterelnöknek címzett levélben lemondott a neki járó 1,6 millió eurós juttatásról addig, amíg nem teljesít valóban királyi kötelezettségeket.

A 18. születésnapja alkalmából kiadott önéletrajzában pedig nyíltan beszélt mentális egészségéről, valamint arról, gyakran konzultál pszichológussal.

Borítókép: Amália holland koronahercegnő (Fotó: AFP/ANP/Robin van Lonkhuijsen)