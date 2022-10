Kézzel tapintható a feszültség az uniós csúcstalálkozó előtt

A Nézőpont Intézet elemzője szerint az uniós vezetők vélhetően a kudarc terhével érkeznek a brüsszeli egyeztetésre, mivel az EU gyakorlatilag tehetetlen az orosz–ukrán háborúval szemben: a szankciók nem hozták el Oroszország gazdasági összeomlását és a hadakozás gyors végét, viszont súlyos energiaválságot idéztek elő Európa államaiban.

Talabér Krisztián elmondta: mivel a szankciók meghozatalához teljes egyetértés kell, Magyarország szükség esetén kellő határozottsággal nyomhatja meg a vészgombot. Az elemző úgy véli, a kormány ezt nagyon diplomatikusan teszi, hiszen vétó helyett már a szankciók tárgyalásakor engedményeket harcol ki az országnak, ami két szempontból is előnyös. – Egyrészt lojális szövetségese marad az európai közösségnek azzal, hogy nem gáncsolja el a szankciókat, másrészt az engedmények kiharcolásával egyszerre védi a magyar gazdaságot és a nemzet egészét – részletezte. Hozzáfűzte: a magyar kormány álláspontja világos: a szankciós rendszert újra kell gondolni.

Az uniós vezetők a tervek szerint megvitatják még az új vészhelyzeti energiaügyi csomagot is, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke mutatott be kedden. A javaslatok értelmében a tagállamok közös konzorciumot hoznának létre, amely harmadik felekkel tárgyalna a gázbeszerzési megállapodásokról. Az EB elnöke szerint ezzel elkerülhetnék, hogy a tagállamok egymással versengjenek a földgázért.

A közös gázbeszerzés hasonló alapra épül, mint 2020-ban a közös vakcinabeszerzés

– mutatott rá Talabér Krisztián. Kifejtette, a közös beszerzésnek mindig vannak kedvezményezettjei és kárvallottjai, ahogy ezt a közös oltóanyag-beszerzésnél is láthattuk. – Az egyenlőtlenség elégedetlenséget szülne, amely luxust nem engedheti meg magának most az európai közösség, hiszen a szankciós energiaválság miatt már jelenleg is kézzel tapintható a feszültség a tagállamok között.

Borítókép: Az Európai Unió zászlói lengenek Brüsszel európai negyedében (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)