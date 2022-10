Lapozó: Jobbközép miniszterelnököt választott a svéd parlament

Putyin: Vége a mozgósításnak Oroszországban

Az oroszországi mozgósítás két héten belül véget ér. Ezt Vlagyimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke jelentette ki október 14-én, pénteken egy sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a honvédelmi minisztérium a tervezett háromszázezerből már 222 ezer embert sikeresen mozgósított. Megjegyezte, a fronton már 1100 kilométer hosszú a kontaktvonal, amelyet gyakorlatilag lehetetlen volt megtartani a zsoldosokkal, ezért is volt szükség a mozgósításra. Putyint egy újságíró kérdezett arról, hogy megbánt-e valamit. Az elnök elismerte, hogy minden, ami ma történik, enyhén szólva is kellemetlen, de véleménye szerint az oroszok ugyanazt kapták volna, mint most az ukránok, csak egy kicsit később” – mondta. Putyin hozzátette, Oroszország nem tűzte ki célul Ukrajna elpusztítását.

„Nos, ők fogták és elvágták a vizet a Krím-félszigeten. A csapatoknak be kellett menniük, és meg kellett nyitniuk a vizet Krím felé. Ha nem hajtják végre ezt az akciót, nem lettek volna ellenintézkedések” – fejtette ki Putyin. Emellett szerinte most nincs szükség masszív rakétatámadásra. Putyin a sajtótájékoztatón azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a gabonafolyosót, ha bebizonyosodik, hogy azt terrortámadásokra használják.

Forrás: ua.korrespondent.net

Egy hónapra is leállhatnak az energiaszolgáltatók télen Olaszországban

A termelő ágazatok harminc napos leállására sem kizárt a december és február közötti időszakban Olaszországban, amennyiben az orosz szállító újra elzárja a gázcsapokat. Az olasz sajtó híradásai szerint a Roberto Cingolani ökológiai átmenetért felelős miniszter által előkészített szabályozás máris elkészült, már csak az a kérdés, mikor lép majd életbe. A felmérések szerint az olasz fogyasztás a januári hónapban a legmagasabb, így nem kizárt, hogy erre az időszakra esik a harmincnapos leállás is. A szigorú szabályozásra akkor lesz szükség, ha az orosz Gazprom november 1-jétől felfüggeszti a földgázszállítást, illetve ha jövő év januárban lépnek fel szállítási nehézségek. Utóbbi esetében legfeljebb részben, de bevezetik a szigorításokat.

Forrás: ilmessaggero.it