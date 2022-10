Lapozó: Jövőre havi négymilliárd dollárra lesz szüksége Ukrajnának

Spanyolország ötven év alatt ötmillió fővel növelheti népességét a bevándorlás miatt

A spanyol Nemzeti Statisztikai Intézet 2022–2072 közötti időszakra vonatkozó előrejelzése szerint 2072-ben legkevesebb 53 millió ember lakja majd Spanyolországot. Ha a jelenlegi trendek nem változnak, a 65 év feletti lakosság aránya 2050-ben éri el a maximumot, amikor is becsléseik szerint minden harmadik ember túllépi majd ezt az életkort. A népességnövekedés a következő 15 évben lesz a legaktívabb, várhatóan több mint 4,2 millióval nő majd a lakosság száma, és 2037-re meghaladja az 51 millió főt. Bár a növekedés üteme ezután csökkenni fog, összességében legkevesebb 5,4 millióval több embernek lehet Spanyolország az otthona 2072-re. A pozitív migrációs mérleg lehetővé teszi a halálozások fokozatos és folyamatos, a születések számánál mindig magasabb növekedésének ellensúlyozását is. A már ismert statisztikák szerint 2021-ben 530 ezer bevándorló érkezett Spanyolországba, miközben csak 381 ezer fő hagyta el az országot. Ez a tendencia 2016-ban kezdődött és azóta megszilárdult, így várhatóan hosszú távon fennmarad. A hivatal szerint nemcsak nagyobb lesz a népesség, hanem hosszabb életű is. A születéskor várható élettartam 2071-ben a férfiaknál előreláthatóan eléri a 86 évet, a nőknél pedig a 90 évet.

Kimarad a legerősebb jobboldali párt az alakuló stockholmi kormányból

Csaknem öt héttel a parlamenti választás után megegyezett a svéd jobboldal négy pártja, ami lehetővé teszi a miniszterelnök megválasztását és a kormány megalakítását. A blokkot alkotó négy párt a Svéd Demokrata, a Mérsékelt, a Kereszténydemokrata és a Liberális pártok, élükön a mérsékelt párti Ulf Kristersson miniszterelnök-jelölttel. A kormányt az utóbbi háromból álló koalíció fogja alkotni, míg a legerősebb párt, a svéd demokraták kimaradnak a közvetlen kormányzati munkából, ugyanakkor szoros szövetségben együttműködnek majd a kormánykoalícióval. A bevándorlásellenes párt vezetője, Jimmie Akesson hangsúlyozta, hogy átfogó megállapodás jött létre, ami jelentős politikai befolyást garantál számukra annak fejében, hogy legnagyobb pártként nem kapnak kormányzati szerepet. A radikálisok elsősorban a parlamenti küszöböt éppen hogy megugró liberálisok nyomására maradhattak ki a koalícióból, ugyanakkor a közrádió forrásai szerint a kormánynak hatalmas engedményeket kell tennie, elsősorban a migráció és az igazságszolgáltatás területén. A három pártból álló koalíció a mandátumok mindössze 30,5 százalékával rendelkezik a Riksdagban. A sajtótájékoztatót követően Ulf Kristersson találkozott a házelnökkel, Andreas Norlénnal, akinek bemutatta a kormányzati tervét. A házelnök elfogadta azt, és bejelentette, hogy Ulf Kristerssont javasolja Svédország 35. miniszterelnökének. A leköszönő szociáldemokrata miniszterelnök Twitter-oldalán úgy kommentálta a bejelentést, hogy a jobboldali pártok megállapodása egyértelműen a négyük között fennálló belső feszültségek, nem pedig Svédország problémáinak megoldására irányul. Magdalena Andersson hozzátette, hogy „még ha Ulf Kristersson lesz is a miniszterelnök, Jimmie Akesson lesz az, aki kormányoz”.

