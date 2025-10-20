Orbán ViktortárgyalásAlekszandar Vucsics

Itt vannak a részletek Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics tárgyalásáról

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Alekszandar Vucsicsot, a Szerb Köztársaság elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

2025. 10. 20. 22:38
Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics Forrás: Facebook
Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics tárgyalásáán a magyar–szerb gazdasági kapcsolatokról és a két ország energetikai és ellátásbiztonsági kérdéseiről is egyeztettek.

Budapest, 2025. október 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Aleksandar Vucic szerb elnököt a Karmelita kolostorban 2025. október 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Alekszandar Vucsicsot
Fotó: MTI

A találkozó után Alekszandar Vucsics közösségi oldalán azt írta: „Köszönöm a vendéglátást, kedves barátom Orbán Viktor és mindenekelőtt a Szerbia iránti hűséget és barátságot”.

Mindig öröm a nemzeteink jövőjét és a térség közös fejlődését illetően fontos témákról beszélni. Nincs probléma, amelynek ne lenne megoldása. Csak olyan emberek vannak, akik nem elég elkötelezettek és bölcsek ahhoz, hogy lássák ezeket a megoldásokat. Dolgozni fogunk és megoldásokat keresünk

– fogalmazott a szerb elnök, és hozzátette: Szerbia és Magyarország továbbra is erősíti a bizalmon, kölcsönös tiszteleten, valamint a stabilitás és haladás közös elképzelésén alapuló barátságot.

Borítókép: Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics (Forrás: Facebook)

