Itt vannak a részletek Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics tárgyalásáról

Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics tárgyalásáán a magyar–szerb gazdasági kapcsolatokról és a két ország energetikai és ellátásbiztonsági kérdéseiről is egyeztettek.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Alekszandar Vucsicsot

Fotó: MTI

A találkozó után Alekszandar Vucsics közösségi oldalán azt írta: „Köszönöm a vendéglátást, kedves barátom Orbán Viktor és mindenekelőtt a Szerbia iránti hűséget és barátságot”.

Mindig öröm a nemzeteink jövőjét és a térség közös fejlődését illetően fontos témákról beszélni. Nincs probléma, amelynek ne lenne megoldása. Csak olyan emberek vannak, akik nem elég elkötelezettek és bölcsek ahhoz, hogy lássák ezeket a megoldásokat. Dolgozni fogunk és megoldásokat keresünk

– fogalmazott a szerb elnök, és hozzátette: Szerbia és Magyarország továbbra is erősíti a bizalmon, kölcsönös tiszteleten, valamint a stabilitás és haladás közös elképzelésén alapuló barátságot.

Borítókép: Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics (Forrás: Facebook)