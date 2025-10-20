Dömötör Csaba: Sokaknak bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút

Ahogy arról lapunk is beszámolt, vitát kezdeményeznek a budapesti békecsúcsról az Európai Parlamentben a háborúpárti erők. Dömötör Csaba ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Nagyon meglepődtem volna, ha nem így történik.”

Sokaknak bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút – mondta el Dömötör Csaba

Mint mondta, most már biztos, hogy lesz vita a budapesti béketárgyalásokról. Kritikai éllel. A liberálisok javasolták, hogy legyen ez a vita.

Sokaknak itt bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút. Abból a szempontból ez egyáltalán nem meglepő, hogy két hete, amikor egy konzervatív képviselő bejelentette, hogy Izrael és a Hamász tűzszünetet kötött, akkor a néppárti és a baloldali frakciók ülve maradtak. Így állnak ők a háború és a béke ügyéhez. Bárhogy is legyen, a vita szerdán délután lesz, mi mindenképpen ott leszünk

– emelte ki.

