Budapesti békecsúcsDömötör CsabaEurópai Parlament

Dömötör Csaba: Sokaknak bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút

Nagyon meglepődtem volna, ha nem így történik – fogalmazott a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba közösségi oldalán osztott meg egy videót annak kapcsán, hogy nem tetszik a baloldali képviselőknek a budapesti békecsúcs. Vitát kezdeményeznek az Európai Parlamentben a háborúpárti erők.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 21:46
Az EP ülése Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, vitát kezdeményeznek a budapesti békecsúcsról az Európai Parlamentben a háborúpárti erők. Dömötör Csaba ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Nagyon meglepődtem volna, ha nem így történik.”

Sokaknak bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút – mondta el Dömötör Csaba Forrás: Facebook
(Forrás: Facebook)

Mint mondta, most már biztos, hogy lesz vita a budapesti béketárgyalásokról. Kritikai éllel. A liberálisok javasolták, hogy legyen ez a vita.

Sokaknak itt bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút. Abból a szempontból ez egyáltalán nem meglepő, hogy két hete, amikor egy konzervatív képviselő bejelentette, hogy Izrael és a Hamász tűzszünetet kötött, akkor a néppárti és a baloldali frakciók ülve maradtak. Így állnak ők a háború és a béke ügyéhez. Bárhogy is legyen, a vita szerdán délután lesz, mi mindenképpen ott leszünk

– emelte ki. 

Borítókép: Az Európai Parlament (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

