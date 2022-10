Lapozó: Franciaországban szakmák szerint rangsorolják a tankolás jogát a benzinkutaknál

Megszüntetnék a nemi szegregációt a spanyolországi kollégiumokban

A baloldali Más Madrid (Több Madrid) nevű párt indítványában kéri, hogy sürgessék meg az egyetemekért felelős minisztériumot és szüntessék meg minél előbb a diákszállások elavult, nemi alapon elkülönítő rendszerét. Statisztikák szerint a spanyolországi kollégiumok több mint 50 százalékában még mindig nemük szerint szegregálják az egyetemi és főiskolai hallgatókat, mely nem illeszkedik az egyenlőséggel kapcsolatos törekvésekhez. Pablo Perpinyá, a Más Madrid szenátora kedden már be is mutatta a javaslatot, melynek célja, hogy az állami egyetemekhez tartozó lakóintézményeket „európai szintű rezidenciákká” alakítsa át. A madridi javaslat már 2027 előtt átalakítaná a kollégiumokat, melyek koedukáltak, bárki számára hozzáférhetők és befogadók lennének anélkül, hogy bárkit nemi, gazdasági vagy társadalmi szempontok alapján megkülönböztetnének. Perpinyá úgy fogalmazott: a sokszínűség európai modellje felé akarnak haladni, ami jövedelemtől és egyebektől függetlenül támogatja és ösztönzi a tehetségeket. A javaslatban szerepel az is, hogy a fiatalokat ne lehessen kirekeszteni a felsőoktatásból csak azért, mert szüleik nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi háttérrel a taníttatásukhoz.

Belgiumban elfogyott a kiskorú migránsoknak adható szálláshely

A belgiumi menekültek regisztrálásáért és ellátásáért felelős kormányzati szerv, a Fedasil szerdán elismerte, hogy kedd éjjel több mint húsz, magát fiatalkorúnak mondó migránst már nem tudtak elszállásolni Brüsszelben. A felnőtt kísérő nélkül Belgiumba özönlő kiskorú migránsokat annak ellenére nem tudja a hivatal a továbbiakban elszállásolni, hogy a Fedasil idén már ezer új férőhelyet hozott létre a számukra. Az új helyek ugyanis már beteltek. „Hónapok óta folyamatosan arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a kiskorú migránsoknak adható szálláshelyek hamarosan elfogynak, mert Belgiumban telt ház van” – emlékeztetett a belga sajtóban is megjelent hírekre Mieke Candaele, a Fedasil kommunikációs vezetője. Ezért a nehéz helyzetben a Fedasil már csak azokra a migránsokra koncentrál, akik minden kétséget kizáróan kiskorúak. Kedden éjszaka pedig olyan migránsok nem jutottak szálláshoz, akiknek az életkorával kapcsolatban jogos kételyek merültek fel. Őket életkormeghatározás céljából másik intézményhez irányították át. A migránsok ellátása miatt folyamatosan bírált Fedasil eközben visszautasítja a mulasztás vádjait. „Jelenleg 3139 férőhelyen biztosítunk szállást kiskorú migránsoknak. Tavaly augusztusban a szálláshelyek száma pedig mindössze 2147 volt. Az egy év alatt kialakított csaknem ezer új férőhely pedig hatalmas erőfeszítést követelt meg a szervezettől” – hangsúlyozta Candaele. A szállásokat elfoglaló kiskorúak 72 százaléka afgán állampolgár.

