Lapozó: Franciaország megerősíti katonai jelenlétét Kelet-Európában és a balti államokban

Illegális piacokon árusítják a benzinkutakról elhordott üzemanyagot Franciaországban

Miközben folytatódik a TotalEnergies dolgozóinak a sztrájkja a franciaországi olajfinomítókban és üzemanyagraktárakban, bűnözői csoportok kannákba töltötték a franciaországi benzinkutakon még fellelhető üzemanyagot, majd illegálisan árusították azt. A francia hírtelevízió, a BFM TV híradója egy párizsi benzinkúton forgatott éppen, amikor szemtanúja lett egy szervezett akciónak. Egy autós a várakozó járművek sorát kikerülve, a kijáraton keresztül a kút egyik töltőállomásához gördült, majd addig töltötte benzinkannákba az üzemanyagot, amíg a kút ki nem ürült. Az autós a kannákat a benzinkút kijáratánál várakozó bűntársak autóinak a csomagtartójába pakolta, az elkövetők a jelenetet forgató híradós stábot pedig elzavarták. Egy sorban várakozó autós a BFM TV riporterének elmondta, hogy az üzemanyag rögtönzött illegális üzemanyag-eladási pontokon cserél gazdát, valamint a Snapchaten és az interneten literenként 3 euróért (azaz literenként hozzávetőleg 1200 forintért). Az eset nem egyedülálló. Hétfőn a Párizstól északnyugatra fekvő Val-d’Oise megye egyik Total kútját foglalta el egy bűnözői csoport, amelynek tagjai a kutakhoz csak Villiers-le-Bel település lakóit engedték hozzáférni. Idegenek kizárólag kannába töltött üzemanyagot vásárolhattak a benzinkutat túszul ejtő fiatalok által megszabott áron. Elisabeth Borne, francia miniszterelnök kedden este jelentette be, hogy az ExxonMobil dolgozóit – különös tekintettel az üzemanyagraktárak alkalmazottaira – állami beavatkozással kényszeríti a munka felvételére, hogy a kormány biztosítsa az ország üzemanyag-ellátását. Borne tervei szerint az állami beavatkozás egyelőre nem érinti a még mindig megegyezésre váró TotalEnergies dolgozóit.

Forrás: bfmtv.com , cnews.fr , francetvinfo.frl

Havi négyszáz eurós segélyt engedélyez az ukrán menekülteknek a spanyol kormány

A spanyolországi miniszterek tanácsa kedden hagyta jóvá mintegy 53 millió euró átutalását az autonóm közösségeknek, akik a pénzt a háború elől Spanyolországba menekült emberekre költhetik. A legmagasabb összeget Katalónia és Valencia kapja majd, ahová a legtöbb ember érkezett. Az ibériai ország az ötödik Európában, amely a legtöbb ukrán menekültet fogadta be, mintegy 147 ezer főt. A folyósított pénzösszegből havi 400 eurós segélyt (körülbelül 170 ezer forintnyi összeget), plusz kiskorúként 100 euró (körülbelül 42 ezer forintnyi) extra támogatást kap majd minden bajbajutott, aki a befogadóközpontoktól függetlenül érkezett és nem rendelkezik gazdasági eszközökkel. Ezen túlmenően a kormány új segélyeket engedélyezett az ukrán menekültek befogadásával foglalkozó négy fő szervezetnek, köztük a Vöröskeresztnek is, hogy erősítse a befogadórendszer kapacitását és reagáljon a nemzetközi védelmet vagy ideiglenes védelmet kérők számának növekedésére a háború miatt. Isabel Rodriguez kormányszóvivő a döntés bejelentésével egy időben közölte: Spanyolország továbbra is teljes mértékben támogatja azokat, akik elmenekülnek az ukrajnai háború elől.

Forrás: rtve.es

Ukrajnában több mint háromszáz település maradt áram nélkül

Ukrajna 180 településén továbbra is gondok vannak az energiaellátással, miután orosz rakétatámadás ért több kritikus fontosságú infrastrukturális létesítményt – jelentette Olekszandr Khorunzsi, az Állami Sürgősségi Szolgálat sajtóügyeletese kedden október 11-én. Elmondása szerint Kijevben és további 13 régióban rongálódtak meg az infrastrukturális létesítmények. Eddig 51 létesítményben oltották el a tüzet, az áramszolgáltatók az áramellátás helyreállításán dolgoznak. Khorunzsi pontosította, hogy tegnap 15 régióban több mint 1300 településen szűnt meg az áramszolgáltatás. Jelenleg 180 településen van áramszünet. Összesen 205 objektum sérült meg a rakétatámadások következtében, köztük 45 magánház, 30 emeletes ház és kritikus fontosságú infrastruktúra objektumai. Az energiaügyi minisztérium vezetője, Herman Galuscsenko köszönetet mondott az energetikusoknak a munkájukért, az ukránoknak pedig az áramtakarékosságért.

„A támogatásuk valóban segített! Ha ma este meg tudjuk ismételni ezt az intelligens, energiatudatos megközelítést, akkor országszerte jelentősen csökkenhet az áramszünet üteme” – hangsúlyozta. Hozzátette: „ez az őszi–téli időszak nehéz lesz, és a tegnapi eset mutatja, hogy miért. Ezért szokásunkká kell hogy váljon az észszerű villamosenergia- és hőfogyasztás” – mondta a miniszter.

Forrás: ua.korrespondent.net

Franciaország megerősíti katonai jelenlétét Kelet-Európában és a balti államokban

Sébastien Lecornu francia honvédelmi miniszter bejelentette, hogy Franciaország megerősíti jelenlétét a NATO észak- és kelet-európai hadtestében. „Fokozzuk védelmi pozícióinkat a szövetség keleti szárnyán, a döntést az egyre intenzívebb ukrajnai harcok indokolják” – közölte Lecornu a francia szenátus honvédelmi bizottságának keddi meghallgatásán. Franciaország romániai NATO-missziójában jelenleg 350 francia katona teljesít szolgálatot, ezt a létszámot duplázza meg Párizs a következő hetekben. A létszámbővítésen kívül a francia vezetés tucatnyi Leclerc tankot és ugyancsak egytucatnyi páncélozott gyalogos harci járművet telepít Romániába. Erősítést kapnak az Észtországban és Litvániában állomásozó francia NATO-csapatok is. Litvániában Rafale szuperszonikus vadászbombázó repülőgépek erősítik meg az európai légtér biztonságát, Észtországban pedig Griffon páncélozott személyszállító járművekkel felszerelt könnyűgyalogsági század teljesít majd szolgálatot 2023-tól. Észtországban jelenleg mintegy 300 francia NATO-katona állomásozik, a teljes balti térségben hozzávetőleg száz fővel bővül majd ki a francia állomány. A védelmi miniszter bejelentésével csaknem egy időben a francia külügyminiszter, Catherine Colonna óva intette Fehéroroszországot attól, hogy szövetségese, Oroszország mellett katonai szerepvállalással vegyen részt az Ukrajna elleni háborúban, ellenkező esetben Belarousz szankciókra számíthat, fogalmazott a francia külügyminiszter. A figyelmeztetés előzménye, hogy Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök kedden elrendelte a biztonsági erők mozgósítását, miközben azzal vádolta meg Lengyelországot, Litvániát és Ukrajnát, hogy terrorcselekményeket készítenek elő országában, amely ellen védekezve egy regionális katonai csoportot vetne be Moszkvával.

Forrás: bfmtv.com , bfmtv.com

