Lapozó: Tíz év alatt a duplájára nőtt a migráns szavazók száma Dániában

Futólépésben szigetelik házaikat a belgák

Az energiaválság miatt a belgák feladják korábbi építkezési és felújítási gyakorlataikat, a hagyományok és az esztétikum helyett sokkal inkább az energiatakarékos és a fenntartható rendszerek felé fordulnak. Ennek megfelelően egy év alatt 195 százalékkal nőtt Belgiumban a napelemek iránti kereslet.

A tetőszigetelések forgalma csak szeptemberben a négyszeresére ugrott a 2021 szeptemberében mért adatokhoz képest, és a falak szigetelése iránti lelkesedés is 86 százalékkal nőtt. Bár a belgák az építészeti hagyományaiknak megfelelően továbbra is szívesen választják a vörös téglát, jelenleg sokkal célzottabban használják.

Az elektromos töltőállomások száma 194 százalékkal ugrott meg 2022-ben. Az energiaválság a fenntartható-megújuló energia- és energiatakarékossági szektorban átlagosan 100–200 százalék közötti növekedést idézett elő. A nem energiatakarékos vagy inkább látványban vonzó megoldások népszerűsége csökkent, egyes területeken akár 30 százalékkal is visszaesett. Szintén nagy az érdeklődés a kondenzációs kombi kazánok iránt (+22 százalék a növekedés), valamint a hőszivattyús bojlerek iránt is, amelyben 215 százalékos keresletnövekedést regisztrált a szektor. A hőszivattyús rendszerek kiépítésének a költsége azonban gyakran megdöbbenti a belgákat, ugyanis a hőszivattyú telepítése 5–15 ezer euróba kerül.

Forrás: brusselstimes.com

Rövidített munkahetet vezetne be egy olaszországi bankhálózat

A négynapos munkahét nemcsak jövedelmező, hanem a hatékonyabb munkavégzést is elősegíti, vallja az Intesa San Paolo olasz bankhálózat. Dolgozóinak naponta egy órával többet kellene az irodákban tölteni, cserébe viszont egy nappal többet pihenhetnének, a fizetés pedig változatlan maradna. Az Intesa San Paolo bankhálózat összesen 76 ezer dolgozó munkaviszonyát biztosítja Olaszországban. A rövidített munkahét több szempontból is jövedelmező lenne, és komoly megtakarítást jelentene a cégnek. A vállalat számára elsősorban a villanyszámlát csökkentené, míg a munkavállalók számára a közlekedési költségeket. Ráadásul egy kevésbé stresszes munkavállalónak jobb a munkához való hozzáállása és így nagyobb hatékonysággal dolgozik. A rövidített munkahét az otthoni rugalmas munkavégzéssel összehasonlítva is sokkal előnyösebb, mert a munkavállalók több szabadságot élvezhetnek.

Forrás: lastampa.it