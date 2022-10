Lapozó: Órákig mobilszolgáltatás nélkül maradhatnak a svédek az áramkimaradások esetén

A francia kormány 2023-ban drasztikusan csökkenti a menedékkérők ellátására szánt költségvetést

Jövő évi költségvetésében Párizs 36 százalékkal, azaz 176,3 millió euróval csökkenti a menekültek ellátására szánt alaptámogatás összegét, az ADA-t, amelyet a kérelmezők a menedékigények beadása után kaphatnak meg. Így a 2023-as pénzügyi támogatás összege 314,7 millióra csökken a 2022-re megszavazott 491 millió euróval szemben. A belügyminisztérium egyrészt azzal magyarázza a büdzsé drasztikus csökkentését, hogy jövőre számos intézkedésnek köszönhetően felgyorsul majd a kérvények feldolgozása és elbírálása, valamint hatékonyabbá válik a csalások elleni küzdelem is. Másrészt a 2023-as költségvetési tervből kikerül az ukrán menedékkérők számára adandó támogatási keret, tekintettel arra, hogy a háború alakulása és az újonnan érkező ukrán menekültek beáramlása nem becsülhető meg. Didier Leschi, a francia bevándorlási és integrációs hivatal vezetője elmondta, hogy a Franciaországba érkezők közül csak az ukrán menedékesek havonta 27 millió eurójába kerülnek a francia államnak, azonban az ADA akkor is folyósítható, ha annak összege túllépi az eredetileg beállított keretet. A 2023-ra becsült keret a 2016-os év kiadásait (313 millió euró) közelíti meg, holott akkoriban „mindössze” 85 ezer menedékkérelmet nyújtottak be Franciaországban, 2023-ban pedig akár 135 ezer menedékkérelemre is számítanak a hatóságok.

Forrás: francetvinfo.fr

Újra tárgyal Macron a Midcat-gázvezeték megépítéséről

Találkozóra hívta a spanyol és a portugál miniszterelnököt a francia elnök. Emmanuel Macron Párizsban várja a két ibériai vezetőt, hogy a Midcat-gázvezeték megépítéséről egyeztessenek. A meghívás azután érkezett, hogy Olaf Scholz német kancellár és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a galíciai A Coruñában találkozott és kötelezte el magát másodjára is az összeköttetés mellett. A két vezető megegyezett abban is, hogy közös erővel igyekeznek meggyőzni Párizst a gázvezeték hosszútávú, pozitív eredményeiről. A párizsi találkozónak egyelőre nincs konkrét időpontja, de várhatóan az október 14-ei berlini energiatanácskozással egy időben tartják majd meg. Macron egyebek mellett azért ellenzi a Katalóniából induló és a Pireneusokon keresztül Franciaországba érkező Midcat-vezeték megépítését, mert a jelenlegi spanyol-francia összeköttetések sincsenek maximálisan kihasználva, ráadásul egy újabb gázvezeték káros lenne a környezetre, nem beszélve arról, hogy nem oldaná meg az orosz-ukrán háború miatti gázválságot. Sánchez és Scholz azzal próbálják meggyőzni, hogy a Midcat bár nem azonnal jelentene megoldást, hosszú távon stabillá tenné Európa energiaellátását, ráadásul alkalmas lenne zöld hidrogén szállítására is.

Forrás: 20minutos.es