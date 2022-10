Lapozó: Európa legaktívabb pénzhamisító laborját számolta fel a spanyol rendőrség

Erdogan csak a finn NATO-csatlakozást támogatja, a svédet nem

A svéd ügyvivő miniszterelnök, Magdalena Andersson a prágai EU-csúcson próbálta biztosítani Recep Tayyip Erdogan török ​​elnököt, hogy Svédország NATO-ratifikálása érdekében kormánya mindent megtesz, hogy teljesítse Törökország követeléseit. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Erdogan továbbra is kritizálta Svédországot, és ismét azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza Stockholm NATO-csatlakozását, ha az nem fogadja el követeléseit. „Amíg a terroristák a svéd utcákon demonstrálnak és a parlamentben ülnek, Törökország továbbra sem támogatja Svédország csatlakozását” – mondta el a török elnök.

A finnekről pozitívan nyilatkozott, kitért arra, hogy a finn miniszterelnökkel, Sanna Marinnal megnyugtató beszélgetést folytatott, és úgy látja, Helsinkivel egészen más a viszony, mint Stockholmmal. Magdalena Andersson úgy reagált erre, hogy Svédország és Finnország is betartja a Törökországgal kötött megállapodást. A finn kormányfő a találkozóról távozva azt mondta, reméli, hogy a ratifikációs folyamat inkább előbb, mint utóbb, de lezajlik. Hozzátette, megérti, hogy Törökország számára nem Finnország a probléma, de Helsinki szemszögéből fontos, hogy mindkét ország egyszerre lépjen be. Ez egyébként a NATO álláspontja is, egyelőre Finnország és Svédország jelentkezését egyfajta csomagnak tekinti.

Forrás: Svenska Dagbladet

Európa legaktívabb pénzhamisító laborját számolta fel a spanyol rendőrség

A spanyol rendőrség tizenkét embert tartóztatott le az Europollal közösen végrehajtott akcióban, köztük a banda vezetőjét is, aki olyan technikát talált ki a pénzhamisításra, amely a rendőrök szerint gyakorlatilag észrevehetetlenné tette a különbséget a valódi és a hamis bankók között. Csapata elsősorban 500 eurós bankjegyekre specializálódott és azzal is bukott le. Az ötvenes éveiben járó spanyol bandavezért már 2009-ben is letartóztatták pénzhamisítás miatt, le is töltötte büntetését egy valenciai börtönben. Miután szabadult, rögtön újrakezdte a pénzhamisító üzletet, amelynek felfuttatásában egy kábítószer-kereskedő csoport segítette. Gépeket és anyagokat adtak neki annak érdekében, hogy hamis 500 eurósokat gyártson. A pénz egy részét megtartották, másik részéből pedig kábítószer-tranzakciókat tudtak végrehajtani más országok kereskedőivel, akik sosem vették észre a hamisítást. A rendőrség tájékoztatása szerint olyan mennyiségű pénzt termeltek, hogy végül kifogytak a holografikus szalagokból, és mivel nem kapták meg hozzá az utánpótlást Kínából, le kellett állniuk. Ekkorra már több mint nyolcmillió hamis eurót nyomtattak ki, és azt tervezték, hogy Franciaországban indítják újra az üzletet. A letartóztatott személyeket pénzhamisítással és bűnözői csoporthoz való tartozás bűntettével vádolják.

Forrás: Vozpopuli.com

Borítókép: illusztráció (Forrás: Pixabay)