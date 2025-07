Ütős képsorok: megérkezett az Avatar 3. első előzetese

Három évvel az Avatar: A víz útja után Avatar: Fire and Ash (Tűz és hamu) címmel érkezik a franchise harmadik filmje, amelynek első, látványos trailerét már közzé is tették – számolt be róla a Variety.

Az Avatar harmadik része folytatja Jake és Neytiri történetét (Forrás: Fórum Hungary)

A mozi Pandora új területeire kalauzolja el a nézőket, és bemutatja a hamu népét, egy a már ismertnél erőszakosabb na’vi klánt, amelynek Oona Chaplin játssza a vezetőjét. A film folytatja Jake és Neytiri történetét, akik új kihívásokkal szembesülnek, de hogy pontosan mik ezek, azt egyelőre homály fedi.

Sokkal többet fogtok látni Pandorából, mint eddig bármikor

– mondta Cameron a 2024-es D23 Expo kiállításon. „Ez egy őrült kaland és gyönyörű látvány, de emellett érzelmileg is nagyon megható, jobban, mint valaha” – mondta Cameron a bemutatón. „Az összes ismert és szeretett karakter számára nagy kihívásokkal teli területre lépünk” – tette hozzá.