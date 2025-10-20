A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.

Robbanás volt egy romániai kőolaj-finomítóban

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított a munkavédelmi előírások be nem tartása, valamint gondatlan testi sértés miatt – írja az Epoch Times Romania hírportál.

Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna.

A finomító 1994-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett 62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is, az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania.

