Robbanás volt egy romániai kőolaj-finomítóban

A robbanás 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz. A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, a helyi kórház intenzív osztályára szállították.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 21:16
Illusztráció Fotó: OLGA MALTSEVA Forrás: AFP
A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.

(Fotó: AFP)

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított a munkavédelmi előírások be nem tartása, valamint gondatlan testi sértés miatt – írja az Epoch Times Romania hírportál.

Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna. 

A finomító 1994-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett 62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is, az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

