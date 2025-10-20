Vlagyimir PutyinBulgáriaBudapesti békecsúcs

Bulgária engedélyezné az orosz elnök gépének, hogy átrepüljön légterén

Bulgária hétfőn jelezte: kérésre engedélyezné Vlagyimir Putyin orosz elnök repülőgépének, hogy átrepüljön légterén a tervezett budapesti csúcstalálkozóra.

2025. 10. 20. 23:59
„Ha a béke érdekében van hajlandóság erőfeszítésre, és ennek feltétele egy találkozó, akkor a legészszerűbb, ha ennek a találkozónak a megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják” – jelentette ki Georg Georgiev bolgár külügyminiszter, akit a BNR bolgár közrádió idézett az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának luxemburgi ülésének szünetében.

Kérdésre válaszolva, hogy ez egy légi folyosó biztosítását jelenti-e, a bolgár diplomácia vezetője a Fakti című helyi hírportál beszámolója szerint így válaszolt: 

Mégis mi módon tarthatnák meg a találkozót, ha az egyik résztvevő nem tud eljutni oda?

„Nagyon reméljük, hogy közelebb kerültünk a tartós ukrajnai békéhez, bár az orosz fél egyértelműen nem ilyen irányú erőfeszítéseket tett a közelmúltban, amikor még intenzívebbé tette drón- és rakétatámadásait, és ezzel tovább erősödött az ellenséges hangulat” – tette hozzá.

Georgiev beszélt arról is, hogy Bulgária támogatja az újabb szankciókat Oroszországgal szemben, valamint Ukrajna szuverenitását és területi épségét.

Az egyik lehetséges légi útvonal Moszkvából Budapestre a Fekete-tengeren át vezet Bulgária és Szerbia érintésével. Az ukrajnai háború kitörését követően azonban a bolgár légteret lezárták az orosz repülőgépek előtt. Más lehetséges útvonalak északabbra vannak Fehéroroszország és Lengyelország, illetve a Balti-tengeren keresztül Németország és Csehország érintésével.

Mint ismert, Vlagyimir Putyin és Donald Trump csütörtökön beszélt telefonon egymással. A felek egyebek között az ukrajnai háború ügyében folytattak eszmecserét. A beszélgetést követően az amerikai elnök bejelentette, hogy találkozni akar orosz hivatali partnerével Budapesten. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a magyar fővárost Trump javasolta, Putyin pedig támogatta az ötletet.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

