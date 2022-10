Lapozó: A franciaországi bűnözők a járművekből szívják le a benzint

Nagyot csökkent a finn áramfelhasználás, az import összeomlott

Az energiaválság egyértelműen csökkentette a finnek áramfogyasztását, állapította meg az energiaipari szövetség. Az egy évvel ezelőttihez képest 13,5 százalékkal csökkent a fogyasztók villamosenergia-felhasználása. Az energiaipar havi statisztikái azt mutatják, hogy az emberek augusztusban kezdtek el spórolni az árammal, miután a hatóságok és a média elkezdett foglalkozni az áramellátás nehézségeivel és az áramárak emelkedésével. Az ősszel reklámkampányt is indítottak a spórolás érdekében, többek között azzal az üzenettel, hogy szaunázzanak kevesebbet a lakosok. Ezzel párhuzamosan a villamosenergia-import összeomlott. A múlt hónapban a nettó áramimport 69 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel ezelőtt, szeptemberben. Az orosz import visszaesése önmagában nem magyarázza az összeomlást: „A kereslet csökkenése mellett nőtt a hazai áramtermelés” – állítja Jukka Leskelä, a hivatal vezetője.

Forrás: Yle

A Telegramon vásárolnak hamis HIV- és hepatitiszteszteket a hadköteles orosz férfiak, hogy elkerüljék a besorozást

A Telegram közösségi média vált a besorozás elől menekülő orosz férfiak szolgáltatóközpontjává. A Telegram egyik csatornája, a Verkhnii Lars Chat eredetileg azért jött létre 2019-ben, hogy segítse az Oroszországból Grúziába tartók határátlépését. Ma már azonban ennek a csatornának a segítségével szervezik az orosz férfiak menekítését Grúziába és más országokba. Moszkva szeptember 21-én jelentett be általános mozgósítást, ami után egyre többen szereznek be hamis orvosi igazolást, amely garantáltan megakadályozza a besorozást. Egy állítólagos HIV-fertőzést igazoló dokumentumot 620 USA-dollárért, a hepatitiszfertőzést igazolót pedig 820 dollárért vásárolhatják meg maguknak – akár kriptovalutáért is – a menekülők. A hamis igazolásokat a készítők feltöltik az orosz egészségügyi minisztérium adatbázisába, amely a hadköteles férfit azonnal alkalmatlannak minősíti a katonai szolgálatra. Az igazolás későbbi eltávolításáért azonban már külön díjat kell fizetni. Ugyancsak a Telegram-csatornán lehet vásárolni még repülőjegyeket vagy népszerű célországokba szóló és állandó tartózkodásra jogosító hamis engedélyeket. Sőt, a menekülési hullám kezdetén itt árusítottak lefoglalt helyeket is az orosz–grúz határállomásokon várakozó hosszú sorok legelejére, ha valakinek nem volt kedve 40-50 órát sorban állni. A Verkhnii Lars Chat-csatornának jelenleg 140 ezer követője van. Ezért már megjelent a csalóknak az a köre is, akik a meghirdetett szolgáltatás árának a begyűjtése után nyom nélkül szívódnak fel.

Forrás: Restofworld.org