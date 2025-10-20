Jane Goodallszívrohamhalál

Ez okozta Jane Goodall halálát

Az etológus október elsején az Amerikai Egyesült Államokban, kaliforniai körútján hunyt el.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 21:00
Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson
Nyilvánossá vált Jane Goodall halotti anyakönyvi kivonata. A dokumentum szerint a kutató halálát szívroham okozta. A róla elnevezett intézet szerint természetes úton hunyt el. Az etológus október elsején halt meg, 91 évesen – írja az Index a TMZ alapján.

Missoula, 2025. október 1. 2022. június 26-án a Montana állambeli Missoulában készített kép Jane Goodall brit etológusról, főemlőskutatóról, aki 2025. október 1-jén, 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Tommy Martino
Fotó: MTI/AP/Tommy Martino

A híres csimpánzszakértőről október 5-én magyarországi szervezete a Városmajorban emlékezett meg róla.

A hónap elején jelent meg a Netflixen a Híres utolsó szavak sorozat első darabja, amiben Jane Goodall beszél még egyszer, utoljára. A műsor egy dán sorozaton alapul, amiben híres emberek utolsó szavait, mondatait rögzítették, de csak akkor megy adásba, ha már elhunytak.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960-tól kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában. A Jane Goodall Intézetet 1977-ben alapította meg, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

Dr. Goodall széles körű, úttörő tudományos felfedezései és módszerei segítettek felszámolni a nők előtt álló akadályokat a tudományban és más területeken. Jane Goodall leghíresebb, az állatok eszközhasználatával kapcsolatos megfigyelése olyan áttörést jelentett, amely „újradefiniálta az emberiséget”. Ezt a felfedezést sok más követte a vadon élő csimpánzokkal kapcsolatos kutatása során, többek között az erős anya-bébi kötelékek, a húsevés és a vadászat, a primitív hadviselés, az altruizmus és az együttérzés meglétét. 

Jane Goodall felfedezései az emberi egészség, az evolúció és az ökológia szakterületeire is hatással voltak.

 Szenvedélye és találékonysága tette Jane Goodallt a tudományos és filozófiai gondolkodás egyedülálló alakjává.


Borítókép: Jane Goodall (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

