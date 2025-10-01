Meghalt Jane Goodall világhírű etológus, antropológus. 91 éves volt. – Dr. Goodall etológusként tett felfedezései forradalmasították a tudományt, és fáradhatatlan szószólója volt a természet védelmének és helyreállításának – írta közleményében a Jane Goodall Intézet.

Hangsúlyozták: Amikor Jane Goodall 26 évesen először Afrikába utazott, hogy csimpánzokat tanulmányozzon, nem rendelkezett hivatalos tudományos képzéssel – ennek ellenére sikerült elnyernie a főemlősök bizalmát, ami áttörő megfigyelésekhez vezetett.

Felfedezései nemcsak az állati viselkedésről alkotott tudásunkat forradalmasították, hanem átalakították azt is, ahogyan önmagunkat, embereket meghatározzuk

– írták.

Számtalan emberben ébresztett kíváncsiságot, reményt és együttérzést szerte a világon, és kikövezte az utat sokak számára – különösen azoknak a fiataloknak, akik a jövő reménységét jelentették számára.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960-tól kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában. 1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

Úttörő felfedezések

Dr. Goodall széles körű, úttörő tudományos felfedezései és módszerei segítettek felszámolni a nők előtt álló akadályokat a tudományban és más területeken. Jane leghíresebb, az állatok eszközhasználatával kapcsolatos megfigyelése olyan áttörést jelentett, amely „újradefiniálta az emberiséget”. Ezt a felfedezést sok más követte a vadon élő csimpánzokkal kapcsolatos kutatása során, többek között az erős anya-bébi kötelékek, a húsevés és a vadászat, a primitív hadviselés, az altruizmus és az együttérzés meglétét.

Jane felfedezései az emberi egészség, az evolúció és az ökológia szakterületeire is hatással voltak.

Szenvedélye és találékonysága tette Jane-t a tudományos és filozófiai gondolkodás egyedülálló alakjává.

Mindig szívügye maradt a vadon élő csimpánzok helyzete Fotó: Greg Wood / AFP

A 2002 óta ENSZ békenagykövetként tevékenykedő Dr. Goodall legutóbbi erőfeszítései során fáradhatatlan elkötelezettséggel igyekezett megosztani a remény üzenetét, és világszerte arra ösztönözni az embereket, hogy cselekedjenek és változtassanak minden egyes nap. Heves szószólóként számtalan ügyet és szervezetet támogatott élete során, platformját az emberi jogok, az állatjóllét, a faj- és környezetvédelem, valamint sok más kulcsfontosságú ügy támogatására használta. A The Hopecast című podcastja milliókhoz jutott el, és az utóbbi időben, amikor nem tudott a szokásos, évi 300 napon utazni, Jane gyakran beszélt virtuálisan a hallgatóságához.