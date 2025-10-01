Jane Goodall Intézetjane goodallcsimpánzhalál

Meghalt Jane Goodall

A Jane Goodall Intézet alapítója 91 éves korában az Amerikai Egyesült Államokban, kaliforniai körútja során hunyt el.

Forrás: BBC2025. 10. 01. 20:40
Meghalt Jane Goodall világhírű etológus, antropológus. 91 éves volt. – Dr. Goodall etológusként tett felfedezései forradalmasították a tudományt, és fáradhatatlan szószólója volt a természet védelmének és helyreállításának – írta közleményében a Jane Goodall Intézet.

Hangsúlyozták: Amikor Jane Goodall 26 évesen először Afrikába utazott, hogy csimpánzokat tanulmányozzon, nem rendelkezett hivatalos tudományos képzéssel – ennek ellenére sikerült elnyernie a főemlősök bizalmát, ami áttörő megfigyelésekhez vezetett.

Felfedezései nemcsak az állati viselkedésről alkotott tudásunkat forradalmasították, hanem átalakították azt is, ahogyan önmagunkat, embereket meghatározzuk

 – írták.

Számtalan emberben ébresztett kíváncsiságot, reményt és együttérzést szerte a világon, és kikövezte az utat sokak számára – különösen azoknak a fiataloknak, akik a jövő reménységét jelentették számára.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960-tól kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában. 1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

Úttörő felfedezések

Dr. Goodall széles körű, úttörő tudományos felfedezései és módszerei segítettek felszámolni a nők előtt álló akadályokat a tudományban és más területeken. Jane leghíresebb, az állatok eszközhasználatával kapcsolatos megfigyelése olyan áttörést jelentett, amely „újradefiniálta az emberiséget”. Ezt a felfedezést sok más követte a vadon élő csimpánzokkal kapcsolatos kutatása során, többek között az erős anya-bébi kötelékek, a húsevés és a vadászat, a primitív hadviselés, az altruizmus és az együttérzés meglétét. 

Jane felfedezései az emberi egészség, az evolúció és az ökológia szakterületeire is hatással voltak.

 Szenvedélye és találékonysága tette Jane-t a tudományos és filozófiai gondolkodás egyedülálló alakjává.

World-renowned primatologist and chimpanzee expert Dr Jane Goodall visits Sydney's Taronga Zoo, 14 July 2006, to observe the extended family of 19 chimpanzees. Dr Goodall whose reputation stands on decades of ground-breaking research with wild chimpanzees at Gombe in Tanzania, is conducting a national awareness tour to highlight the plight of wild chimpanzees. AFP PHOTO/Greg WOOD (Photo by Greg WOOD / AFP)
Mindig szívügye maradt a vadon élő csimpánzok helyzete Fotó: Greg Wood / AFP

A 2002 óta ENSZ békenagykövetként tevékenykedő Dr. Goodall legutóbbi erőfeszítései során fáradhatatlan elkötelezettséggel igyekezett megosztani a remény üzenetét, és világszerte arra ösztönözni az embereket, hogy cselekedjenek és változtassanak minden egyes nap. Heves szószólóként számtalan ügyet és szervezetet támogatott élete során, platformját az emberi jogok, az állatjóllét, a faj- és környezetvédelem, valamint sok más kulcsfontosságú ügy támogatására használta. A The Hopecast című podcastja milliókhoz jutott el, és az utóbbi időben, amikor nem tudott a szokásos, évi 300 napon utazni, Jane gyakran beszélt virtuálisan a hallgatóságához.

Goodall küldetése tovább él

Jane küldetéssé vált víziója Jane Goodall Intézetként él tovább. A szervezet továbbra is fenntartja és széles körben terjeszti Dr. Goodall holisztikus megközelítését, vagyis a legújabb tudományos ismeretek és technológiai vívmányok felhasználásával vonja be a helyi közösségeket a természetvédelmi erőfeszítésekbe, elősegítve ezzel a vadon élő és fogságban tartott majmok megértését, védelmét és jóllétét. 

British primatologist Jane Goodall visits a chimpanzee rescue center on June 9, 2018 in Entebbe, Uganda. During her visit at the Uganda Wildlife Education Centre, Goodall, also fronted a naming ceremony for a baby chimp called Zakayo the second. (Photo by SUMY SADURNI / AFP)
26 évesen kezdte meg a vadon élő csimpánzok tanulmányozását Fotó: Sumy Sadurni / AFP

Jane Goodall évente közel 300 napon át járta a világot és a vadon élő állatvilágot fenyegető veszélyekről, a környezeti válságokról és a reményt adó okokról beszélt. Könyveiben és beszédeiben minden élőlény összekapcsolódását és az egyéni cselekvés kollektív erejét hangsúlyozta. Az ENSZ békenagykövete és a Brit Birodalom lovagja volt.

Borítókép: Jane Goodall angol zoológus, primatológus és antropológus beszédet mond az UNESCO párizsi székházában 2024. október 19-én (Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP)


