Gúnyolódás helyett bók: Zelenszkij öltözékét Trump is megdicsérte + videó

Közel két hónap után pénteken Donald Trump és Volodimir Zelenszkij újra találkoztak az Ovális Irodában. Az amerikai elnök korábban nem kímélte ukrán kollégája öltözködését: februárban élő adásban kifogásolta, hogy az ukrán elnök nem öltönyben érkezett, miközben az ország jövőjéről tárgyalt.

Februárban Trump gúnyolódott Zelenszkij katonai stílusú ruházatán Fotó: AFP

Februárban Trump gúnyolódott Zelenszkij katonai stílusú ruházatán, amikor a férfi fekete pulóverben jelent meg: „Ó, nézzétek, ma nagyon kiöltözött!” – mondta akkor a riportereknek.

Az augusztusi látogatás során Trump már pozitívabb hangot ütött meg, és dicsérte Zelenszkij stílusát: „Nem hiszem el... Imádom!”

Pénteken, hónapokkal később, amikor Zelenszkij ismét a Fehér Házba érkezett, Trump újra méltatta a férfi öltözetét, különösen a sötét szín öltönyét: