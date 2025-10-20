Donald TrumpVolodimir Zelenszkijöltönydivatérzéköltözékukrán elnök

Gúnyolódás helyett bók: Zelenszkij öltözékét Trump is megdicsérte + videó

Donald Trump amerikai elnök ismét szóba hozta ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij öltözködési stílusát. A korábbi gúnyolódások után az amerikai elnök nyíltan dicsérte Zelenszkij divatérzékét, miután a jellegzetes pulóverét ezúttal egy sokkal elegánsabb szabású katonai zubbonyra váltotta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 23:03
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Közel két hónap után pénteken Donald Trump és Volodimir Zelenszkij újra találkoztak az Ovális Irodában. Az amerikai elnök korábban nem kímélte ukrán kollégája öltözködését: februárban élő adásban kifogásolta, hogy az ukrán elnök nem öltönyben érkezett, miközben az ország jövőjéről tárgyalt.

Februárban Trump gúnyolódott Zelenszkij katonai stílusú ruházatán
Februárban Trump gúnyolódott Zelenszkij katonai stílusú ruházatán Fotó: AFP

Februárban Trump gúnyolódott Zelenszkij katonai stílusú ruházatán, amikor a férfi fekete pulóverben jelent meg: „Ó, nézzétek, ma nagyon kiöltözött!” – mondta akkor a riportereknek.

Az augusztusi látogatás során Trump már pozitívabb hangot ütött meg, és dicsérte Zelenszkij stílusát: „Nem hiszem el... Imádom!”

Pénteken, hónapokkal később, amikor Zelenszkij ismét a Fehér Házba érkezett, Trump újra méltatta a férfi öltözetét, különösen a sötét szín öltönyét: 

Szerintem gyönyörűen áll neki a zakója. Gyönyörű. Remélem, az emberek észreveszik, hogy valójában nagyon stílusos, nekem tetszik.

@foxnews

PRESIDENT TRUMP on Zelenskyy's fashion choice for the day: "I think he looks beautiful in his jacket. It's beautiful. I hope people notice it's actually very stylish, I like it."

♬ original sound - Fox News - Fox News

Zelenszkij márciusban a királlyal találkozott, az öltöny megint otthon maradt

Az ukrán elnök márciusban III. Károly királlyal találkozott Sandringhamben, miután részt vett egy európai vezetői csúcstalálkozón, amelynek témája az ukrajnai háború befejezése volt. 

Volodimir Zelenszkij akkor is fittyet hányt a protokollra, az uralkodó tiszteletére sem húzott öltönyt. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Volodimir Zelenszkij a háború kirobbanása óta kizárólag taktikai ruházatban, de nem egyenruhában mutatkozik. Ferenc pápa, III. Károly, Joe Biden – nincs kivétel, senki kedvéért nem vesz öltönyt. Öltözködése persze nagyon is tudatos, üzenni próbál vele.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

