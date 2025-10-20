Gúnyolódás helyett bók: Zelenszkij öltözékét Trump is megdicsérte + videó

Közel két hónap után pénteken Donald Trump és Volodimir Zelenszkij újra találkoztak az Ovális Irodában. Az amerikai elnök korábban nem kímélte ukrán kollégája öltözködését: februárban élő adásban kifogásolta, hogy az ukrán elnök nem öltönyben érkezett, miközben az ország jövőjéről tárgyalt.
Februárban Trump gúnyolódott Zelenszkij katonai stílusú ruházatán, amikor a férfi fekete pulóverben jelent meg: „Ó, nézzétek, ma nagyon kiöltözött!” – mondta akkor a riportereknek.
Az augusztusi látogatás során Trump már pozitívabb hangot ütött meg, és dicsérte Zelenszkij stílusát: „Nem hiszem el... Imádom!”
Pénteken, hónapokkal később, amikor Zelenszkij ismét a Fehér Házba érkezett, Trump újra méltatta a férfi öltözetét, különösen a sötét szín öltönyét:
Szerintem gyönyörűen áll neki a zakója. Gyönyörű. Remélem, az emberek észreveszik, hogy valójában nagyon stílusos, nekem tetszik.