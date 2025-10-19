Durva dolgot mondott Ukrajnáról a brit tábornagy

David Richards, aki korábban a brit védelmi vezérkar főnöke volt, úgy véli, hogy Kijev nem tudja kiűzni az orosz erőket Ukrajnából a NATO segítsége nélkül – írja az Origo. A tábornagy szerint Ukrajna szövetségesei kudarcot vallottak, mert bár bátorították az országot a harcra, nem adták meg neki a győzelemhez szükséges eszközöket.

Ukrajna nem győzhet – állítja a brit tábornagy. A képen ukrán katonák (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

Véleményem szerint nem tudnának győzni

– jelentette ki David Richards a The Independent brit napilap „World of Trouble” című podcastjében. Még a megfelelő erőforrásokkal sem lenne elég emberük a győzelemhez – tette hozzá.

Úgy döntöttünk, hogy mivel ez nem létkérdés, nem fogunk háborúba lépni. Lehet vitatkozni azzal, hogy – és ezt teljes mértékben elfogadom – valamilyen hibrid háborúban állunk [Oroszországgal]. De ez nem ugyanaz, mint egy lövöldözős háború, amelyben katonáink nagy számban halnak meg

– hangsúlyozta. A tábornagy támogatja Mark Milley amerikai tábornok 2022. novemberi javaslatát, miszerint Ukrajnának tárgyalnia kellene Oroszországgal. Richards szerint Ukrajna legjobb esélye egy „döntetlen” lehet az orosz–ukrán háborúban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)