Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Ukrajnaorosz-ukrán háborúoroszország

Durva dolgot mondott Ukrajnáról a brit tábornagy

Az orosz–ukrán háborúról beszélt a brit hadsereg legmagasabb rangú tisztje. David Richards tábornagy szerint Ukrajna nem képes megnyerni az Oroszország elleni háborút, és tárgyalásokra van szükség a békekötéshez. Ukrajna szövetségesei kudarcot vallottak.

Munkatársunktól
2025. 10. 19. 8:32
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
David Richards, aki korábban a brit védelmi vezérkar főnöke volt, úgy véli, hogy Kijev nem tudja kiűzni az orosz erőket Ukrajnából a NATO segítsége nélkül – írja az Origo. A tábornagy szerint Ukrajna szövetségesei kudarcot vallottak, mert bár bátorították az országot a harcra, nem adták meg neki a győzelemhez szükséges eszközöket.

Ukrajna nem győzhet – állítja a brit tábornagy. A képen ukrán katonák (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

Véleményem szerint nem tudnának győzni

– jelentette ki David Richards a The Independent brit napilap „World of Trouble” című podcastjében. Még a megfelelő erőforrásokkal sem lenne elég emberük a győzelemhez – tette hozzá.

Úgy döntöttünk, hogy mivel ez nem létkérdés, nem fogunk háborúba lépni. Lehet vitatkozni azzal, hogy – és ezt teljes mértékben elfogadom – valamilyen hibrid háborúban állunk [Oroszországgal]. De ez nem ugyanaz, mint egy lövöldözős háború, amelyben katonáink nagy számban halnak meg

– hangsúlyozta. A tábornagy támogatja Mark Milley amerikai tábornok 2022. novemberi javaslatát, miszerint Ukrajnának tárgyalnia kellene Oroszországgal. Richards szerint Ukrajna legjobb esélye egy „döntetlen” lehet az orosz–ukrán háborúban. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

