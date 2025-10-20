Mjällby AIFHammarbybajnokság

Ez egyszerűen hihetetlen, itt a futballszenzáció, amire senki sem gondolt

Óriási szenzáció, bekövetkezett az, amire senki sem gondolt, legfőképp azok nem, akik ezt a döbbenetes sikert elérték. Svédországban egy falusi csapat, a Mjällby AIF mindenkit megtréfálva és mindenkinek fityiszt mutatva, óriási fölénnyel nyerte meg az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot. Ehhez az kellett, hogy a 27. fordulóban a Mjällby idegenben 2-0-ra legyőzze a Göteborgot hétfőn este.

Lantos Gábor
2025. 10. 20. 21:05
Mjallby AIF
A Mjällby svéd bajnoki győzelme egy csodálatos, romantikus focimese Fotó: JOHAN NILSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
Ha 2025 tavaszán ezer embert kérdeznek meg arról, hogy melyik csapat nyeri meg a svéd labdarúgó-bajnokságot, nem tudom, akadt-e volna akár egyetlen válaszadó, aki a Mjällby AIF nevét mondja ki. Ez a svéd szinten is falusi csapat egyáltalán nem számított esélyesnek, még akkor sem, ha az utóbbi években töretlenül fejlődött és minden egyes héten meseszerű dolgokat művelt.

Mjällby AIF
Csodálatos történet a Mjällby AIF bajnoki címe Svédországban
(Forrás: Facebook)

Bajnok a Mjällby AIF!

Hétfőn este azonban elérkezett az igazság pillanata. A Mjällby AIF úgy lépett pályára Göteborgban, az Ullevi Stadionban, hogy tudta: ha nyer, akkor minden nyitott kérdésre pontot tesz. Bár az üldöző és a második helyen álló Hammarby vasárnap nyerni tudott az AIK Stockholm ellen, ezzel csak elodázta a bajnokavatást. Már csak azért is, mert a hétfői mérkőzés előtt is óriási volt a Mjällby AIF előnye.

Amikor vasárnap délután a Hammarby játékosai kétségbeesetten kapaszkodtak a veszett fejsze nyelébe, a Mjällby AIF focistái éppen autóbuszon ülve robogtak Göteborg felé. Tudták, akár a buszon is bajnokok lehetnek, de ezt nem szerették volna. Nagyon sportszerűen arról beszéltek, hogy a pályán szeretnének ünnepelni. 

Azt is hozzátették, nem fognak taktikázni, Göteborgban is győzelemre törnek.

Nem érdekli őket, hogy nem hazai pályán nyerik meg a klub történetének első bajnoki címét. 

Mjallby AIF's Swedish defender Tom Pettersson celebrates after scoring his team's second goal during the Swedish football championship (Allsvenskan) football match between Mjallby AIF and IF Elfsborg at Strandvallen in Hallevik, near Mjallby, on October 4, 2025. 'I'm keeping the idea, I don't even dare to think about it': with four days left in the championship, Mjällby AIF coach Anders Torstensson wants to keep a cool head as his club could become Swedish football champions. (Photo by Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
Tom Pettersson (középen) a második Mjällby-gól szerzője a Göteborg ellen
(Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY)

Ennek megfelelően a hétfő esti bajnoki első félidejében döntésre vitték a dolgot. A 21. percben Jacob Bergstrom, a 28. percben pedig Tom Pettersson szerzett gólt és ezzel félóra elteltével 2-0-ra vezetett a vendégcsapat. Jellemző a helyzetre, hogy a mérkőzést online közvetítő svéd lapok a második gól után egyöntetűen gratuláltak a bajnoki aranyéremhez, pedig ekkor még hátra volt a mérkőzésből 60 perc. 

A második félidő sok izgalmat nem hozott, a Göteborg mindent megtett azért, hogy elrontsa az ünnepet, de erre nem volt képes. Amikor a bíró lefújta a mérkőzést, soha nem látott örömünnep kezdődött el az Ullevi Stadionban.

A sajtólelátóra száműzött sportigazgató története sem volt mindennapos. A Mjällby csapatánál az egyik legfontosabb posztot betöltő sportvezető, 

Hasse Larsson valamilyen fatális véletlen folytán nem kapott jegyet a Göteborg vezetőitől a díszpáholyba.

Egy ideig a stadionban téblábolt, majd így kötött ki a médiatribünön, ahol a svéd újságírók szorítottak neki helyet.

Nem veszett ki teljesen a futballromantika

Ezzel az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája 2026–27-es kiírásában egy 1500 lakosú svéd halászfalu csapata képviseli majd Svédországot. Abban a végtelenül elüzletiesedett, a pénz által elkorcsosított nemzetközi futballvilágban, amelyben ez a sportág leledzik, tényleg meseszerű mindaz, amit ez a kiscsapat ebben az évben véghezvitt.

Ez a csapat kilenc évvel ezelőtt még a svéd harmadosztályban vegetált. Már az is egészen döbbenetes, hogy az idei bajnokságban a Mjällby AIF eddig egyetlen vereséget szenvedett el.  Ez teljesen hihetetlen sztori. Hát még ha azt mondjuk, hogy kilenc évvel ezelőtt egyetlen meccsre voltak attól, hogy a negyedosztályba zuhanjanak. Ezt a csapatot 1939-ben alapították. Az együttes akkor indult meg felfelé, amikor 2015-ben a jelenlegi elnök átvette az irányítást. Az első dolga az volt, hogy rendet tett a költségvetésben és hatékonyabbá tette a klub működését. Hosszú távú gondolkodás jellemezte az ottani vezetőket.

A Mjällby örömittas szurkolói
(Forrás: Facebook)

2020-ban, amikor ez a csapat újra feljutott a svéd élvonalba, azonnal ötödik helyen zárta a bajnokságot, ami akkor már komoly meglepetésnek számított. Később ezt nem is tudták megismételni. 2021-ben és 2022-ben két kilencedik hely következett, ezt 2023-ban egy tizedik helyezés követte. 

2024-ben pedig ismét az ötödik helyen zártak. 

Semmi sem utalt arra, hogy 2025-ben ők lehetnek a bajnokok.

Mit üzen mindez azoknak, akik nem hisznek a mesékben?

Az igazán nagy kérdésekre azonban most kell választ adniuk a klub vezetőinek. Mert a bajnoki cím megszerzése kétségtelenül csodálatos dolog, de innentől kezdve ezek a játékosok szem elé kerülnek, mindenki őket akarja majd megszerezni. Tudjuk, ismerjük a Premier League-ből a Leicester meséjét, amely szintén egyszeri és megismételhetetlen történet volt. De a Mjällby elsősége most akkor is csodálatos, egyben azoknak ad egy kis hitet, akik régen lemondtak már arról, hogy a nemzetközi futballban léteznek még mesék.

Ezt a mesét a 35 éves Karl Marius Aksum, egy norvég másodedző írta, akit nem véletlenül illetnek a Doktor becenévvel. Még egyszer: nem ő ennek a csapatnak a vezetőedzője, ezt a posztot Anders Torstensson tölti be. Ám a Doktor mellette elképesztő hatékonysággal dolgozik. 2024-ben került ide. Arra az állásra, amire jelentkezett, nagyon sokan pályáztak. 

De ő volt a legjobb vagy inkább a legmeggyőzőbb. Előadása elkápráztatta a Mjällby teljes vezérkarát. Mit csinált ez az ember? Semmit, csak nagyon őszinte volt. 

Ez tetszett meg a svéd kiscsapat vezetőségének. Meg az, hogy a norvég másodedző taktikai nézeteit és elveit elég nagy követőtáborral osztotta meg a közösségi médiában. Úgy érezték, hogy ő az az edző, aki segíthet egy alapvetően védekező csapatot olyan együttessé alakítani, amelyik támadófocit is képes játszani.

Ebből kerekedett ki egy tényleg nagyszerű, szívet melengető történet. A Mjällby bajnoki címe Svédországban. Ami ennél is szebb, hogy még zajlott a göteborgi meccs, amikor a svéd lapok online közvetítésében egymás után érkeztek a gratulációk. Nem a Mjällby szurkolói írogattak, hanem az ellenfeleké. Az AIK Stockholm, a Hammarby vagy épp a Norrköpping drukkerei nyomták a gombokat. Úgy tűnik, ez a mese mindenkinek (vagy majdnem mindenkinek) tetszett Svédországban.

A svéd futball nagy hétfője

Mindez azon a napon történt, amikor a Svéd Labdarúgó-szövetség hivatalosan is bemutatta a válogatott új szövetségi kapitányát, Graham Pottert, akitől azt várják, hogy a romokban heverő svéd nemzeti csapatot valahogy feltámassza és a pótselejtezőn kivigye őket a 2026-os világbajnokságra. Potter legalább akkora varázsló, mint Mjällby, legalábbis Svédországban így beszélnek róla, miután egyszer már csodát tett az ország egyik, szintén semmire sem tartott klubcsapatával, az Östersunddal. 

Mjallby AIF's players celebrate their victory after the Swedish football championship (Allsvenskan) football match between Mjallby AIF and IF Elfsborg at Strandvallen in Hallevik, near Mjallby, on October 4, 2025. 'I'm keeping the idea, I don't even dare to think about it': with four days left in the championship, Mjällby AIF coach Anders Torstensson wants to keep a cool head as his club could become Swedish football champions. (Photo by Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
Jöhet a Mjällby önfeledt ünneplése
(Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY)

A Mjällby elképesztő sztorija sok fásult svéd drukkernek adja vissza a reményt, hogy semmi sem lehetetlen. Rá is fér mindez a skandináv országra, ebben egészen biztosak lehetünk.

A nagy ünneplés most elkezdődik. Ám az igazi mégiscsak az lesz, amikor a 28. fordulóban, október 26-án 14 órakor a Mjällby hazai pályán, már bajnokként fogadja a Norrköpping csapatát.

Svéd labdarúgó-bajnokság, 27. forduló: IFK Göteborg–Mjällby AIF 0-2
A bajnokság állása: 1. (és bajnok) Mjällby 66 pont. 2. Hammarby 55 pont, 3. GAIS 48 pont.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

