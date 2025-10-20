Ez egyszerűen hihetetlen, itt a futballszenzáció, amire senki sem gondolt

Ha 2025 tavaszán ezer embert kérdeznek meg arról, hogy melyik csapat nyeri meg a svéd labdarúgó-bajnokságot, nem tudom, akadt-e volna akár egyetlen válaszadó, aki a Mjällby AIF nevét mondja ki. Ez a svéd szinten is falusi csapat egyáltalán nem számított esélyesnek, még akkor sem, ha az utóbbi években töretlenül fejlődött és minden egyes héten meseszerű dolgokat művelt.

Csodálatos történet a Mjällby AIF bajnoki címe Svédországban

(Forrás: Facebook)

Bajnok a Mjällby AIF!

Hétfőn este azonban elérkezett az igazság pillanata. A Mjällby AIF úgy lépett pályára Göteborgban, az Ullevi Stadionban, hogy tudta: ha nyer, akkor minden nyitott kérdésre pontot tesz. Bár az üldöző és a második helyen álló Hammarby vasárnap nyerni tudott az AIK Stockholm ellen, ezzel csak elodázta a bajnokavatást. Már csak azért is, mert a hétfői mérkőzés előtt is óriási volt a Mjällby AIF előnye.

Amikor vasárnap délután a Hammarby játékosai kétségbeesetten kapaszkodtak a veszett fejsze nyelébe, a Mjällby AIF focistái éppen autóbuszon ülve robogtak Göteborg felé. Tudták, akár a buszon is bajnokok lehetnek, de ezt nem szerették volna. Nagyon sportszerűen arról beszéltek, hogy a pályán szeretnének ünnepelni.

Azt is hozzátették, nem fognak taktikázni, Göteborgban is győzelemre törnek.

Nem érdekli őket, hogy nem hazai pályán nyerik meg a klub történetének első bajnoki címét.

Tom Pettersson (középen) a második Mjällby-gól szerzője a Göteborg ellen

(Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY)

Ennek megfelelően a hétfő esti bajnoki első félidejében döntésre vitték a dolgot. A 21. percben Jacob Bergstrom, a 28. percben pedig Tom Pettersson szerzett gólt és ezzel félóra elteltével 2-0-ra vezetett a vendégcsapat. Jellemző a helyzetre, hogy a mérkőzést online közvetítő svéd lapok a második gól után egyöntetűen gratuláltak a bajnoki aranyéremhez, pedig ekkor még hátra volt a mérkőzésből 60 perc.

A második félidő sok izgalmat nem hozott, a Göteborg mindent megtett azért, hogy elrontsa az ünnepet, de erre nem volt képes. Amikor a bíró lefújta a mérkőzést, soha nem látott örömünnep kezdődött el az Ullevi Stadionban.

A sajtólelátóra száműzött sportigazgató története sem volt mindennapos. A Mjällby csapatánál az egyik legfontosabb posztot betöltő sportvezető,

Hasse Larsson valamilyen fatális véletlen folytán nem kapott jegyet a Göteborg vezetőitől a díszpáholyba.

Egy ideig a stadionban téblábolt, majd így kötött ki a médiatribünön, ahol a svéd újságírók szorítottak neki helyet.