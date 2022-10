Megőrízte szenátusi többségét a cseh kormánykoalíció

Megőrizte többségét a cseh parlamenti felsőházban az ötpárti kormánykoalíció. A részleges szenátusi választások szombaton délután zárult második fordulójában, amelyben a 81 tagú testület egyharmada, azaz 27 mandátum újult meg, a szavazatok százszázalékos összeszámlálása alapján − de a még nem hivatalos végeredmény szerint − a kormánypártok 18 mandátumot szereztek, míg az ellenzék és a függetlenek kilencet.

A statisztikai hivatal által nyilvánosságra hozott eredmény szerint a Polgári Demokratikus Párt (ODS) nyolc mandátumot, a kereszténydemokrata KDU-CSL hat mandátumot, míg az ellenzéki ANO mozgalom négy mandátumot szerzett.

A választások az ANO számára így is sikert jelentenek, hiszen a mozgalomnak eddig csak egy szenátora volt. A négy új szenátori mandátum azt jelenti, hogy az ANO-nak ezentúl már önálló frakciója is lehet a felsőházban. A korábban erős, többször is kormányzó Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) ezúttal sem szerzett mandátumot, így a felsőházban már csak egy szenátora van.

Ismét szenátori mandátumot szerzett Milos Vystrcil, a felsőház eddigi elnöke, az ODS jelöltje is, aki Vysocina régió központjában, Jihlavában győzött Jana Nagyová, az ellenzéki ANO jelöltjével szemben.

Petr Fiala kormányfő, az ODS elnöke szerint a párt újra Milos Vystrcilt fogja jelölni a szenátus élére.

A felsőház kétévente, minden részleges választás után voksol az új elnök személyéről, akit a szabályok szerint a legerősebb szenátusi frakció jelöl.

Meglepetésnek számít Jana Zwyrtek Hamplová győzelme a közép-morvaországi Kromerízben. A függetlenként sikeres jogász, akit a prágai sajtó szélsőjobboldali aktivistának nevez, körzetében az ANO jelöltjét győzte le.

A voksolás második fordulójában a szavazási részvétel csak 19,5 százalékos volt, jóval alatta maradt az első forduló 42,7 százalékának. Az első forduló magas részvételi aránya elsősorban a hagyományosan párhuzamosan megtartott önkormányzati választásoknak köszönhető.

Borítókép: A cseh szenátus épülete (Fotó: iStock/InnaFelker)