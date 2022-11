Belgrád: Minden kémkedő drónt lelövünk

Ismét fokozódni látszik a felszültség a balkáni térségben. Korábban voltak arra utaló jelek, hogy belátható időn belül Koszovó és Szerbia között születhet valamiféle megállapodás, az utóbbi időszak történései azonban arra utalnak, hogy ettől ismét igen messze állunk. Ezt maga Ana Brnabics is kimondta. A szerb miniszterelnök reagált arra is, hogy az elmúlt napokban drónokat észleltek az ország légterében. Brnabics a szerbiai RTV műsorában azt mondta:

minden drónt le fognak lőni, amit a katonai objektumok és állások környezetében észlelnek.

A kormányfő a hadsereg készültsége kapcsán azt mondta, sok külföldi tényező szeretné tudni, mi a terve Szerbiának abban az esetben, ha meg kell védenie a koszovói szerbeket.

Megőrizzük a békét, és igyekszünk megőrizni a biztonságot. Ebben a pillanatban ez nem könnyű, mert vannak emberek, akik nem gondolkodnak racionálisan, mindent helyzetet kihasználnak, hogy destabilizálják a helyzetet, nemcsak itt, hanem az egész Balkánon

– fejtette ki.

Készenlétbe helyezték a szerb hadsereget, valamint növelték a harckészültséget. Milos Vucsevics szerb védelmi miniszter szintén a közmédiában mondta el, hogy Alekszandar Vucsics államfő, egyben a fegyveres erők főparancsnokának utasítására történt mindez. A MiG–29-es vadászgépek is felszálltak a drónok észlelését követően, amelyek állítólag Merdare és Raska környékét figyelték meg. A védelmi miniszter szerint a vadászgépek csak a szokásos rutin jellegű gyakorlaton voltak, a drónok ellen nem vetették be őket. Azt is hozzátette, a hadseregnek megvannak az eszközei, hogy ezeket a repülő alkalmatosságokat hatástalanítsák vagy ellenőrzésük alá vonják. A nemrég kinevezett védelmi miniszter azt is elmondta, tudja, kik küldték a drónokat felderítésre, de egyelőre nem mondhat többet. A nem hivatalos információk szerint kisebb drónokról van szó, melyek a vadászgépek számára elérhetetlenek. A védelmi miniszter szerint azonban fontos a béke megőrzése.

Nem dőlhetünk hátra, de a párbeszédet szorgalmazzuk. Jobb ezer napon át tárgyalni, mint egy napot a lövészárokban tölteni

– mondta Vucsevics, aki Újvidék polgármesteri székét hagyta ott napokkal ezelőtt, és vette át a minisztérium vezetését Nebojsa Sztefánovicstól.

A fokozódó feszültségek hátterében a többi közt az áll, hogy november 1-től a bejelentések szerint a Koszovóban élő szerbek nem használhatják tovább a Szerbiában kiadott rendszámtábláikat, koszovóira kell azokat cserélniük.

A koszovói szerbek még a Szerbia által kiadott rendszámtáblákat használják, ezt nem hajlandók lecserélni.

Lényegében ugyanis ez azt jelentené, hogy elismerik Koszovó államiságát.

Már augusztus elsején be szerették volna vezetni az intézkedést, de a koszovói szerbek útblokádokat emeltek, békés tiltakozásba kezdtek. Az Egyesült Államok közbenjárására előbb szeptember elsejére, majd november elsejére halasztották a szabályozás bevezetését.

A szerb fél Albin Kurti koszovói miniszterelnököt okolja a helyzet kialakulása kapcsán, aki a jelek szerint nem hajlandó további halasztgatásra. A szerb védelmi miniszter tudomása szerint a koszovói hatóságok november 1-jén kiadták az első figyelmeztetéseket a szerbiai regisztrációk miatt a KM (Kosovska Mitrovica) rendszámú járművekkel közlekedő szerbeknek. Büntetést, a jármű forgalomból történő kizárását, majd akár annak elkobzását is kilátásba helyezték a koszovói hatóságok, miközben a koszovói szerbek hallani sem akarnak a szakadár tartomány felségjelzésével ellátott táblákról.

Szerb sajtóinformációk szerint a NATO KFOR békefenntartó csapatai is fokozták az ellenőrzéseket, hogy felkészüljenek az esetleges incidensekre, Szerbia védelmi minisztere pedig azt mondta, hogy csapatai készenlétben állnak, hogy megvédjék Szerbia minden polgárát, beleértve a koszovói szerbeket is.

A BBC tudósítása szerint kedden, nem sokkal éjfél után a koszovói rendőrség megkezdte az első írásbeli figyelmeztetések kiosztását, mivel a rendszámtáblacsere határideje lejárt. Az első érintett egy Szerbiából érkező nő volt, aki a Koszovó északi részén fekvő Jarinje ellenőrzőpontján kelt át. A rendőrség felszólította, hogy november 21-ig távolítsa el a szerb rendszámtáblát a gépkocsiról, különben pénzbírságra számíthat. Szerbia szerint viszont a koszovói szerbeknek joguk van a szerb rendszámtáblák használatához, mivel Szerbia nem ismeri el Koszovó 2008-as egyoldalú függetlenségi nyilatkozatát. Petar Petkovics, a Koszovóért felelős kormányhivatal vezetője szerint a pristinai hatóságok felrúgták az EU közvetítésével folytatott párbeszéd során elért megállapodásokat is.

Az amerikai és az európai politikusok szerették volna elérni azt, hogy a november elsejei határidőt tíz hónappal halassza el Pristina, de ez nem történt meg. Albin Kurti annyi engedményt tett, hogy november 1-e és 21-e között csak figyelmeztetik azokat a gépjármű-tulajdonosokat, akik szerintük illegális táblával rendelkeznek, november 21-e és január 21-e között már pénzbírsággal is sújtják őket. Január 21-e és március 31-e között pedig próbarendszámokat kapnak. Christopher Hill, az Egyesült Államok szerbiai nagykövete elkeseredésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a rendszámtáblák ügyévek foglalkoznak, miközben máshol a világban a nukleáris fegyverek használata a tét.

Borítókép: Ana Brnabics szerb miniszterelnök egy sajtótájékoztatón (Fotó:Anadolu Agency/Anadolu Agency via AFP/Milos Miskov)