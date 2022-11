Orosz iskolákban tanítanak az ukrajnai háborúról

Kötelező részt venniük az orosz diákoknak azokon a tanórákon, amelyeken azt hirdetik, „Ukrajna megszállása történelmi igazságszolgáltatás volt, mert eredetileg azok orosz területek voltak”.

Egy diák arról számolt be, azt az üzenetet közvetítik számukra, Oroszországot folyamatosan támadja valaki és mindenki el akarja pusztítani az országot.

Azok a szülők, akik igyekeznek gyermekeiket távol tartani ezektől az foglalkozásoktól, büntetésre is számíthatnak: többen számoltak be arról, hogy a rendőrség kihallgatásra hívta be őket, mert gyermekeik nem vettek részt a kötelező tanórán. Egy másik esetben pedig azért beszélgettek el a szülőkkel, mert iskolás korú lányuk Szűz Máriáról osztott meg egy fotót az interneten, amelyen Szűz Mária egy Javelin páncéltörő rakétát tart maga előtt, feje fölött pedig az ukrán nemzeti színeire – kékre és sárgára – festett glória látható.

A szülőket és gyermeküket pszichológiai tanácsadásra küldték arra hivatkozva, hogy lányuk „nem ismeri hazája történelmét, valamint országának politikai irányvonalát”.

Az ukrajnai háborúról szóló orosz tanórák azonban nem csak a gyermekeket és a szülőket, hanem a tanárokat is nehéz választás elé állítja. Egy moszkvai pedagógusnak például azért kell majd felelnie, mert nem volt hajlandó a Kreml álláspontját hirdetve megtartani a órát. Az iskolavezetés megrovásban részesítette a tanárnőt, aki bár még tanít, attól tart, el fogják bocsátani. Egy másik oktatót pedig azért rúgtak ki, mert bírálta, hogy a moszkvai vezetés bele akar szólni a munkájába, állítása szerint kamerát is akartak szerelni a terembe a hatóságok, hogy figyelemmel kísérjék az órát.

Falfestményen Szűz Mária Javelin típusú páncéltörő rakétát tart. Fotó: AFP

Az orosz tanárok szövetségének elnöke arról beszélt nemrégiben, korábban csupán néhány olyan eset volt, amikor a pedagógusok közösségi médiában tett kijelentéseiknek következményeik lettek. „De úgy tűnik, hogy mára ez intézményesül” – tette hozzá Daniil Ken.

Nemrégiben annak kapcsán is törvény született Oroszországban, hogy 2023 januárjától a diákoknak utolsó két tanévükben legalább 140 órás katonai kiképzésen kell részt venniük

– adta hírül a TASZSZ orosz hírügynökség Szergej Kravcov oktatási miniszter szerdai közleményére hivatkozva.

Tervek szerint a fiatalokat háborús veteránok fogják oktatni, tantervükben többek közt elsősegélynyújtás és géppuska használata is szerepelni fog.

Orosz politikusok szerint amellett, hogy a diákokat felkészítik egy esetleg konfrontációra, több tízezren találhatnak munkát a hadseregnél tanulmányaik után. A Kreml bejelentésére nem sokkal azután került sor, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter elrendelte az orosz csapatok visszavonulását az ukrajnai Herszonból.

A kötelező katonai kiképzés nem új keletű projekt az iskolákban, ugyanis már a Szovjetunióban is volt erre példa. A hidegháború alatt tizenéves diákokat oktattak elsősegélynyújtásra, lőfegyverek használatára és arra, mit kell tenniük, ha nukleáris vagy vegyi támadásra kerülne sor. A programot 1993-ban, két évvel a Szovjetunió felbomlása után vették ki az orosz oktatási rendszerből.

Borítókép: Maszkot viselő orosz diákok tanórán. (Fotó: AFP)