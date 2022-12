A dél-koreai hadsereg elismerte, hogy nem tud megbirkózni a fenyegetésekkel

A dél-koreai hadsereg kedden bocsánatot kért, amiért hétfőn nem sikerült megsemmisítenie az ország légterébe behatoló észak-koreai drónokat. Egyidejűleg Jun Szok Jol dél-koreai elnök erősebb légvédelmet és fejlett technikájú drónokat sürgetett.

A dél-koreai hadsereg hétfőn harci repülőgépeket és helikoptereket vetett be, de nem tudott megsemmisíteni egyetlen behatoló észak-koreai drónt sem.

Ezek visszatértek indítási helyükre, vagy eltűntek a dél-koreai radarok elől. Az államfő a kormány ülésén elmondta, hogy már egy ideje tervezik egy drónegység létrehozását, amelynek feladata a fontosabb észak-koreai katonai létesítmények megfigyelése lenne, de a hétfői incidens miatt a lehető leghamarabb előbbre hozzák az egység felállítását. Ezenkívül a legkorszerűbb lopakodó drónokat is bevetik és megerősítik az ország megfigyelési képességét. Hangsúlyozta, hogy szükség van a hadsereg intenzívebb felkészülésére és gyakorlatozására is, hogy meg tudjon birkózni az észak-koreai drónok jelentette fenyegetéssel.

Kang Szin Csul altábornagy, a dél-koreai egyesített vezérkar műveleti főigazgatója egy televíziós nyilatkozatban elmondta: a hadsereg sajnálja, hogy nem sikerült levadásznia az észak-koreai drónokat. Elismerte, hogy Dél-Koreának jelenleg nincs kapacitása a három méternél kisebb szárnyfesztávolságú megfigyelő drónok észlelésére és befogására, csak olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek nagyobb harci drónokat képesek felismerni és megsemmisíteni.

2017 óta a mostani volt az első alkalom, hogy több észak-koreai drón átlépte a Korea-közi határt.

A drónok a határ menti Kjonggi tartományban hatoltak be a dél-koreai légtérbe. Ebben a tartományban található a főváros, Szöul is. Dél-koreai hivatalnokok korábban azt mondták, hogy az északi szomszédnak mintegy 300 drónja van. Kedden az észak-koreai állami média arról számolt be, hogy Kim Dzsong Un phenjani vezető a Koreai Munkáspárt ülésén nagyobb erőfeszítésekre szólított fel az ország előtt álló nehézségek és kihívások leküzdése érdekében. Várakozások szerint az ülésen Kim megerősíti elhatározását országa nukleáris arzenáljának bővítésére és csúcstechnológiás fegyverek rendszeresítésére az észak-koreai hadseregben.

Borítókép: Észak-koreai drónok behatolásáról szóló híradást néző utasok a szöuli főpályaudvaron 2022. december 26-án. A dél-koreai vezérkari főnökök szerint több, pilóta nélküli észak-koreai drón lépte át a Korea-közi határt (Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun)