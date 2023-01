Még több NATO-katonát kér Koszovóba a pristinai kormányfő

A szerb katonaság erősítése 2023-ban is cél

Szerbia védelmi minisztere, Milos Vucsevics szerint idén is a béke és a stabilitás megőrzése kell hogy legyen az ország célja, ennek érdekében pedig a katonaság erősítésére van szükség.

Fotó: Szerb Védelmi Minisztérium

– Nem engedhetjük meg, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amilyenben korábban voltunk, vissza kell szereznünk országunk méltóságát

– fogalmazott a tárcavezető.

A védelmi erők erősítésében gazdasági potenciált is lát, mint magyarázta, át kell szervezni és meg kell erősíteni a hadiipart, amellyel erős kiviteli komponenshez is juthat Szerbia. A katonaság társadalmi megítélésén is változtatni kell, az „egyenruhát viselőknek élvezniük kell a társadalom megbecsülését”.