„Vatikán és Magyarország a nemzetközi fősodortól eltérő álláspontot képvisel”

A miniszter ezt követően Claudio Gugerotti érsekkel, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusával is megbeszélést folytatott, elsősorban a keleti keresztény egyházak híveinek nehéz körülményeiről.

Aláhúzta, hogy a világ ezen részen is van keresztényüldözés, ráadásul itt egyébként is gyakoribbak a háborúk, nehezebbek az életkörülmények, ezért az érintettek ezentúl is számíthatnak Magyarország támogatására, a gazdasági nehézségek ellenére is.

„Tehát Irakban, Szíriában, Libanonban, Jordániában továbbra is támogatjuk a keresztény közösségeket abban, hogy békében és nyugalomban élhessenek azokon a területeken, ahol a közösségeik már sok-sok évszázad óta élnek” – fogalmazott.

Szijjártó Péter Ferenc pápa esetleges magyarországi látogatásával kapcsolatban arról számolt be, hogy Magyarország a végleges döntést várja, s ha sor kerül a vizitre, akkor azt a lehető legkörültekintőbben fogják előkészíteni.

Lerótta tiszteletét Benedek pápa nyughelyénél

Végül elmondta, hogy felkereste XVI. Benedek pápa nyughelyét is.

Nagyon sokan szerettük Benedek pápát, nagyon szerettük azt, amit ő képviselt, és ahogyan képviselte.

„Imádkoztunk érte, imádkoztunk az egészségért, és számomra természetes volt, hogy amint Rómába jövök, akkor a sírhelyéhez is ellátogatunk” – zárta közlendőjét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A nap során részt vett egy misén a Szent Péter-bazilika alagsorában található magyar kápolnában, melyet a Rómában élő Németh Norbert atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora tartott.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével (Forrás: Facebook)