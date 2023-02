Jelentősen átalakítanák Németország haderejét

Németországban egészen 2011-ig volt érvényben a kötelező katonai szolgálat a 18 és 27 év közötti német férfiak esetében. A változásra azt követően került sor, hogy a szövetségi kormány a Bundeswehr méretének csökkentése mellett döntött, továbbá egy sokkal képzettebb és hatékonyabb haderő kialakítását tűzte ki célul. Noha 12 évvel ezelőtt csupán Patrick Sensburg, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa mondott nemet a sorkatonaság beszüntetésére, most egyre többen szólalnak fel visszahozatala mellett.

Az elmúlt két évtizedben a német hadsereg 317 ezer katonáról 183 ezerre csökkent, Sensburg szerint azonban, ha még a százezer tartalékost is hozzászámolják, akkor sincs elegendő hadereje Németországnak vészhelyzet esetén.

Nem Németország egyébként az egyetlen olyan ország, ahol felmerült, hogy norvég mintára vezessék be újból a kötelező katonai szolgálatot. Dánia is a nők besorozásával növelné fegyveres erőinek létszámát: a monarchiában érvényes szabályok értelmében a férfiakat többnyire négy hónapos időszakra sorozzák be, a nők pedig önkéntes alapon csatlakozhatnak a hadsereghez. Svájc, ahol a katonahiány egyre nagyobb méreteket ölt, szintén hasonló intézkedésen gondolkodik, mióta kitört az ukrajnai háború.

Németország a sorkatonaság bevezetése mellett más módon is növelné hadseregének hatékonyságát, mégpedig azzal, hogy szorosabbra vonná katonai kapcsolatait Hollandiával. A két ország 1995-ben hozta létre az 1. Német-Holland Hadtest-parancsnokságot (1GNC), kilenc évvel később pedig a holland hadsereg 11. légi dandárját beolvasztották a német gyors reagálású hadtestjébe. Tavaly decemberben pedig még nagyobb együttműködésben állapodtak meg a két ország tábornokai. A Der Tagesspiegel német napilap értesülései szerint többek közt úgy fogják átalakítani a hadseregen belül érvényes szabályokat, hogy a holland és német katonák egymás eszközeit, fegyvereit is szerelhessék, emellett a két haderő több közös fegyvervásárlást is tervez.